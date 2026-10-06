배달의민족, 전북 외식업주 4주 무료 교육…22일까지 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전주대서 26일 시작

상권분석·마케팅·손익관리 교육

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 전북 지역 외식업주를 대상으로 4주간 무료 교육을 진행하며 오는 22일까지 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.

교육은 오는 26일부터 다음달 16일까지 매주 월요일 오후 1~3시 전주대학교 강의실에서 열린다. 인공지능(AI) 기반 푸드테크와 외식 트렌드 등에 관심 있는 전북 지역 외식업주라면 별도 자격 조건 없이 신청할 수 있다.

우아한형제들이 전북 지역 외식업주를 대상으로 4주간 무료 교육을 진행한다. [사진=우아한형제들]

프로그램은 지역 외식 상권 분석과 운영 전략, 로컬 브랜딩·마케팅, 스마트 주방을 활용한 인건비 관리, 손익 분석과 식자재 원가 계산 등으로 구성됐다.

NICE지니데이타 마케팅실 주시태 실장이 전북 지역 외식 상권 동향과 서비스 사례를 소개한다. 그로스컴퍼니 구양일 대표는 지역 맞춤형 홍보 전략을 설명한다.

전주대학교 외식산업조리학과 전효진 교수는 푸드테크를 활용한 가게 운영을, 이대희 교수는 손익 분석과 식자재 원가 계산을 각각 강의할 예정이다.

이번 교육은 우아한형제들이 전북특별자치도경제통상진흥원, 전주대학교와 맺은 외식업주 역량 강화 업무협약에 따라 진행된다. 신청은 배민아카데미와 두 협력 기관의 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

우아한형제들은 앞서 인천과 부산에서도 '찾아가는 배민아카데미'를 운영했다. 회사는 올해 안에 다른 지역으로 교육을 확대할 계획이다.

kji01@newspim.com