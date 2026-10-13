배달의민족, 장보기·쇼핑에 슈마커 입점…연내 50개 매장 확대

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 14일부터 배민 장보기·쇼핑에 슈마커를 입점시킨다
- 슈마커 수도권 30개 매장이 참여하며 연내 50개로 확대한다
- 입점 기념 전 상품 할인과 무료 배달팁·교환 혜택을 제공한다
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지난달 신발 판매량 139% 증가
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 우아한형제들은 슈즈 멀티숍 슈마커가 오는 14일부터 배민 장보기·쇼핑에 입점한다고 13일 밝혔다.
슈마커의 플러스명동점과 플러스건대스타시티점 등 수도권 30개 매장이 먼저 참여한다. 우아한형제들은 입점 매장을 단계적으로 늘려 연내 50개 매장으로 확대할 계획이다.
슈마커는 전국 100여개 매장에서 아디다스·푸마·오클리 등 스포츠 브랜드 제품과 자체 브랜드 협업 상품을 판매하고 있다. 배민 이용자는 장보기·쇼핑에서 신발을 주문해 배달받을 수 있다.
입점 기념으로 다음달 30일까지 전 상품에 적용되는 20% 할인 쿠폰을 지급한다. 다음달 13일까지 2만원 이상 주문하면 배달팁을 받지 않는다.
사이즈 등 단순 변심에 따른 교환은 입점 이후 3개월간 1회 무료로 지원한다.
배민 장보기·쇼핑은 식료품에서 패션·잡화로 상품군을 넓히고 있다. 올해 스포츠 브랜드 휠라와 여성 패션 브랜드 시야쥬에 이어 슈마커가 입점한다.
우아한형제들에 따르면 지난달 배민 장보기·쇼핑의 신발 판매량은 지난해 같은 달보다 139% 증가했다.
kji01@newspim.com