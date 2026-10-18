현대차·기아, '이포레스트 테크데이 2026' 개최…제조 신기술 200여건 공개

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19~21일 의왕연구소서 진행…소프트웨어 중심 공장 전환 가속

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대자동차와 기아가 소프트웨어 중심 공장(SDF) 전환을 위한 제조 신기술 200여건을 선보인다.

현대차·기아는 오는 19일부터 21일까지 3일간 경기도 의왕연구소에서 '이포레스트 테크데이 2026(E-FOREST TECH DAY 2026)'을 개최한다고 18일 밝혔다.

현대차그룹 미래공장 비전을 발표하는 E-FOREST 센터장 최영태 상무.[사진=현대자동차]

올해로 7회째를 맞은 이포레스트 테크데이는 현대차·기아 제조솔루션본부와 협력사가 개발한 스마트 팩토리 기술을 공유하는 행사다. 올해는 SDF 추진 기반 기술, 자율화·자동화 기술, 에너지 솔루션, 미래 모빌리티 등 4개 분야에서 200여건의 제조 신기술을 전시한다.

현대차·기아가 추진하는 SDF는 소프트웨어를 기반으로 공장 운영과 생산 공정을 관리·최적화하는 제조 체계다. 통합된 데이터 수집·관리 체계와 공통 개발 환경을 구축해 제조 현장에 필요한 솔루션을 신속하게 개발하고 국내외 생산공장에 적용하는 것이 목표다.

이번 행사에서는 실제 공장 설비와 연동된 가상공간에서 생산 공정을 시뮬레이션하는 '디지털 트윈' 기술을 선보인다. 이를 통해 생산 과정에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 검증하고 공정을 최적화할 수 있다.

폴라리스 디지털 트윈 기술 시현.[사진=현대자동차]

공장 업무에 특화된 인공지능(AI) 에이전트도 공개한다. 데이터 조회·해석, 제조 노하우 검색, 설비 매뉴얼 제작 등 다양한 업무를 지원하는 기술이다.

자동화 분야에서는 조립 및 검사 공정의 효율성과 품질을 높이기 위한 기술을 소개한다. 대표적으로 '터널형 외관검사 비전 기술'은 차량을 터널형 장치에 투입해 3차원(3D) 시뮬레이션으로 외관 상태를 검사하는 기술이다.

현대차·기아는 기존 외부 전문업체의 검사 시스템을 활용해 왔으나 품질 경쟁력 강화를 위해 해당 기술을 자체 개발했다. 향후 국내외 공장에 적용할 계획이다.

이 밖에도 설계 데이터만으로 별도의 금형 없이 부품 형상을 구현하는 적층 제조 기술과 친환경 공장 운영을 위한 스마트 에너지 기술 등을 전시한다.

행사 기간에는 신제조기술 발표 대회와 협력사 세미나도 진행된다. 신제조기술 발표 대회에서는 글로벌 생산공장의 경쟁력 강화를 위한 기술 적용 사례를 공유한다. 협력사 세미나에서는 피지컬 AI, 데이터 기반 제조 혁신, 제조 AI 등을 주제로 협업 방안을 논의할 예정이다.

현대차·기아 관계자는 "이번 행사는 현대차그룹이 개발한 혁신 제조기술의 우수성과 실용성을 업계와 협력사에 선보이는 자리"라며 "생산 현장에 신기술 활용 분야를 확대하고 적용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com