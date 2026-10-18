LG유플러스, 순직 소방관 추모 'U+119 메모리얼런' 성료

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 17일 순직 소방관 추모 러닝행사를 개최했다.
- 시민과 소방관, 유가족 등 2300여명이 11.9㎞와 5㎞를 달렸다.
- 참가비 전액은 순직 소방가족 지원에 사용될 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG유플러스가 순직 소방관을 추모하고 유가족을 지원하기 위한 러닝 행사를 개최했다.
LG유플러스는 소방청과 함께 지난 17일 세종중앙공원과 국립세종수목원 일대에서 개최한 'U+119 메모리얼런 2026'에 시민과 현직 소방관, 순직 소방관 유가족 등 2300여명이 참여했다고 18일 밝혔다.
올해로 2회째를 맞은 이번 행사는 국민의 생명과 안전을 위해 헌신한 순직 소방관을 추모하고 소방가족을 지원하기 위해 마련됐다. 홍범식 LG유플러스 대표와 임직원들도 참가자들과 함께 달리며 추모의 뜻을 전했다.
이번 대회에서 2000명의 러닝 참가자 중 1400명은 소방을 상징하는 숫자 '119'를 의미하는 11.9㎞ 코스를, 600명은 5㎞ 코스를 달렸다. 참가자들은 자신의 이름과 함께 순직 소방관의 이름과 순직일자가 적힌 배번표를 착용했다. 별도의 순위 경쟁이나 시상 없이 추모와 완주의 의미에 집중하도록 운영됐다.
대회 종료 후에는 소방청이 주관하는 공식 추모식이 열렸다. 행사장에는 소방 안전 체험 부스와 공연 등 다양한 프로그램도 마련됐다.
참가자들이 납부한 1인당 5만원의 참가비는 전액 순직 소방가족 지원에 사용될 예정이다. 지난해 행사 참가비도 순직 소방관 유가족 단체인 '소방가족 희망나눔'에 전달돼 추모 활동과 유가족 지원에 활용됐다.
홍범식 LG유플러스 대표는 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 소방관들의 숭고한 희생을 기억하고 감사의 마음을 전하는 것은 우리 사회 모두의 몫"이라며 "앞으로도 소방관과 소방가족을 격려하고 존중과 예우의 문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com