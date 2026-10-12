LG유플러스, 장기고객 화담숲 초청에 4만6000명 응모...경쟁률 9.2대 1

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장기고객 5000명 대상 가을 나들이 행사

스탬프 투어·가족사진 촬영 지원

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 장기고객 5000명을 대상으로 진행하는 화담숲 초청 행사에 총 4만6000명이 응모해 9.2대 1의 경쟁률을 기록했다고 12일 밝혔다.

LG유플러스 장기고객 화담숲 초청 행사 포토존에서 고객이 기념사진을 촬영하는 모습을 AI로 생성한 이미지. [사진=LG유플러스]

이번 행사는 LG유플러스가 장기 이용 고객에게 가을 나들이 기회를 제공하기 위해 마련했다. 경기도 광주시에 위치한 화담숲은 가을 단풍 명소로 알려진 LG그룹의 자연 자산이다.

LG유플러스는 초청 고객을 대상으로 화담숲 곳곳에 5개의 스탬프 존을 운영한다. 방문객이 주요 명소를 둘러보며 스탬프를 모두 수집하면 화담숲 기념 매그넷을 증정한다.

가족 단위 방문객을 위한 사진 촬영 서비스도 제공한다. 화담숲 주요 명소에 포토존을 설치하고 진행요원을 배치해 가족사진 촬영을 지원할 예정이다.

이와 함께 화담숲 방문 사진이나 후기를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유한 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다.

LG유플러스는 앞으로도 장기 이용 고객을 대상으로 한 고객 감사 프로그램을 확대할 계획이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "장기고객은 LG유플러스의 성장을 함께 만들어 주신 가장 소중한 동반자"라며 "혜택을 제공하는 것을 넘어 고객의 시간과 경험을 더욱 가치 있게 만드는 고객 감사 프로그램을 확대해 고객과의 관계를 더욱 깊게 만들어 나가겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com