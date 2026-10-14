LG유플러스, 'KAA 어워즈' 2년 연속 수상...통신사 유일

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 14일 심플랩으로 KAA 어워즈 마케팅전략상을 수상했다.
- 심플랩에는 고객 아이디어 1만4000건이 접수돼 17개 서비스를 개선했다.
- 고객 제안 관련 콘텐츠 516편은 누적 조회수 1억2100만회를 기록했다.
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고객 제안 1만4000건 접수...17개 서비스 개선
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 고객 참여형 플랫폼 '심플랩(Simple. Lab)'이 한국광고주협회가 주관하는 '2026 KAA 어워즈' 마케터상 마케팅전략 부문 수상작에 선정됐다고 14일 밝혔다. 국내 통신사 중 유일하게 2년 연속 수상했다.
KAA 어워즈는 한국광고주협회가 매년 우수한 마케팅 활동과 광고·미디어 콘텐츠를 선정해 시상하는 행사다. 올해는 마케터상과 올해의 프로그램상, 신문기획상, 기획보도상 등 4개 부문 수상작을 선정했다.
지난해 11월부터 운영 중인 심플랩은 고객이 통신 서비스 이용 중 느끼는 불편이나 개선 아이디어를 제안하면 관련 부서가 검토해 실제 상품과 서비스에 반영하는 플랫폼이다.
현재까지 약 1만4000건의 고객 아이디어가 접수됐으며, 이를 바탕으로 통합 고객 플랫폼 'U+one'의 자녀 계정관리, 5G·LTE 통합요금제, 익시오 로밍콜과 로밍패스, 소방관 우선접속 통신망 등 17개 상품·서비스를 출시하거나 개선했다.
LG유플러스는 고객 제안이 실제 서비스 개선으로 이어지는 과정도 콘텐츠로 제작해 공유하고 있다. 심플랩 개설 이후 발행한 콘텐츠는 516편으로, 누적 조회 수는 1억2100만회를 넘어섰다.
LG유플러스는 지난해에도 크리에이터 커뮤니티 '부스터스(Boostus)'를 통해 KAA 어워즈 마케터상을 수상했다.
장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "이번 수상은 고객의 작은 의견도 놓치지 않고 실제 서비스 개선으로 연결하기 위해 노력해온 결과"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 상품과 서비스에 적극 반영해 더 나은 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com