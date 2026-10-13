LG유플러스, 'U+one' AI 기능 확대...대화로 요금 납부·로밍 가입까지

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청구 내역 분석부터 결제까지 지원

로밍 상품 가입 전환율 약 2배

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스가 통합 고객 플랫폼 'U+one'의 인공지능(AI) 기능을 단순 정보 안내에서 요금 납부와 상품 가입 등 실제 업무를 처리하는 '액셔너블 AI 에이전트(Actionable AI Agent)'로 확대한다고 13일 밝혔다.

U+one은 요금제와 청구·납부 정보 확인, 로밍 및 부가서비스 가입 등 통신 관련 업무를 하나의 앱에서 이용할 수 있도록 통합한 고객 플랫폼이다.

LG유플러스 직원이 U+one에 도입된 AI Agent를 소개하고 있는 모습. [사진=LG유플러스]

LG유플러스는 지난 8월 '요금납부 에이전트'를 도입한 데 이어 9월에는 '로밍 에이전트'를 선보였다. 기존 AI 검색이 질문에 답한 뒤 관련 메뉴로 연결하는 방식이었다면, 새 기능은 고객의 이용정보를 분석하고 추천부터 결제·가입까지 대화 안에서 처리하는 것이 특징이다.

요금납부 에이전트는 청구금액과 미납 여부, 할인 내역 등을 안내한다. 전월 대비 요금이 달라졌을 경우 로밍, 부가서비스, 소액결제, 단말 할부금 등 변동 항목을 분석해 원인을 설명한다.

고객은 별도 메뉴로 이동하지 않고 대화 중 요금을 납부할 수 있다. 다만 결제 전에는 고객에게 내용을 다시 보여주고 최종 동의를 받으며, 이중납부 가능성도 사전에 안내한다.

로밍 에이전트는 여행 국가와 일정, 데이터 이용 성향을 파악해 적합한 상품을 추천하고 가입까지 지원한다. 여행지 정보와 현지 결제 관련 안내, 가입 상품의 주요 혜택 등도 확인할 수 있다.

LG유플러스에 따르면 로밍 에이전트를 통해 상품을 추천받은 고객의 가입 전환율은 기존 AI 검색을 통해 관련 앱 화면으로 이동한 방식보다 약 2배 높게 나타났다.

LG유플러스는 올해 4분기 고객 위치를 기반으로 가까운 매장을 추천하고 길찾기와 전화 연결을 지원하는 '매장안내 에이전트'도 도입할 계획이다.

내년에는 주요 통신 서비스 전반으로 AI 에이전트를 확대한다. 이용 이력과 이전 대화를 활용해 반복적인 정보 입력을 줄이고, 다국어와 음성 기능도 적용할 예정이다. 장기적으로는 하나의 입력창에서 고객 요청을 파악하고 필요한 업무를 처리하는 'AI 퍼스트(First) 앱'으로 발전시킨다는 방침이다.

김원기 LG유플러스 디지털CX트라이브장은 "U+one AI Agent의 핵심은 고객이 복잡한 메뉴를 찾아다니지 않고, AI와의 대화만으로 필요한 업무를 쉽고 편리하게 끝내도록 돕는 것"이라며 "요금납부와 로밍을 시작으로 고객의 'Simply. U+' 경험을 통신 생활 전반으로 확대하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com