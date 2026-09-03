'지하철 국가유산 탐방'·지역연구 프로젝트…현장체험학습 우수사례 20편 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울신구로초 교사·대구국제고 최우수상…교사·학교 각 10편

교육과정 연계·안전관리 등 평가…우수사례 전국 학교에 보급

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국과학창의재단은 '2026년 현장체험학습 우수사례 공모전' 수상작 20편을 선정했다고 3일 밝혔다.

이번 공모전은 지난 5월 발표한 현장체험학습 지원 방안의 후속 조치로 마련됐다. 교실에서 배운 내용을 학교 밖 체험과 연결할 수 있도록 지역 기반의 학년별 맞춤형 프로그램을 발굴해 학교 현장에 확산하는 것이 목적이다.

교육부와 한국과학창의재단은 '2026년 현장체험학습 우수사례 공모전' 수상작 20편을 선정했다. [AI 일러스트=챗GPT]

2025학년도부터 2026학년도 1학기까지 실제 운영한 사례 가운데 시도교육청 추천을 받은 133편을 심사했다. 교사 부문 82편과 학교 부문 51편이다.

설계의 체계성과 교육과정 연계성, 안전관리, 운영 체계 및 확산 가능성 등을 평가해 교사 부문과 학교 부문에서 각각 10편씩 총 20편을 선정했다. 부문별로 교육부 장관상 4편과 한국과학창의재단 이사장상 6편이 수여된다.

교사 부문 최우수상은 서울신구로초 김동환 교사가 받았다. 김 교사는 '문화유산'을 주제로 사회·국어·수학을 융합한 13차시 프로젝트를 설계했다. 국립고궁박물관 교육 프로그램과 연계해 사전활동 4차시와 현장체험 5차시, 사후활동 4차시로 이어지는 프로그램을 운영했다.

학교 부문 최우수상에는 대구국제고가 선정됐다. 1학년은 교과와 연계한 지역 기반 탐구를 진행하고 2학년은 이를 학생 주도 주제연구로 심화하는 방식이다. 기업과 언론사, 대학, 공공기관, 지방자치단체 등 지역 기관을 학교 밖 배움터로 활용했다.

교육부는 수상작 계획서와 자료집을 책자로 제작해 시도교육청에 안내할 예정이다. 수상 교사 가운데 희망자는 올해 하반기 구축 예정인 현장체험학습 지원 플랫폼의 사전검토단으로 참여한다.

시도교육청의 지원 사례도 확산한다. 대구교육청은 초·중·고 학교급별 수련원을 운영하고 학생 수송 차량과 급식, 야간 안전 인력을 지원한다. 충남교육청은 교원의 사전답사 부담을 덜기 위해 학교지원센터를 통한 차량 임차와 운전자 배치 등을 지원하고 있다.

장홍재 교육부 학교정책실장은 "현장체험학습은 학생들이 교과서에서 배운 지식을 학교 밖에서 직접 체험하는 뜻깊은 기회로 헌신해 주시는 선생님들께 깊이 감사드린다"며 "교사의 부담과 책임을 완화하기 위해 법령을 개정하고 교육청 중심의 지원 체계를 현장에 안착시킬 수 있도록 시도교육청과 적극 협력하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com