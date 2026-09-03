셀트리온 '스테키마', 美서 처방 확대…점유율 16.2% 기록

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유플라이마도 9.4%…후속 제품 처방 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온의 자가면역질환 치료제 '스테키마'(성분명 우스테키누맙)가 미국에서 처방을 확대하고 있다.

3일 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 스테키마는 지난 7월 미국에서 16.2%의 처방 점유율을 기록했다.

스테키마 제품 이미지 [사진=셀트리온]

스테키마는 출시 약 1년 만인 지난 2월 점유율 10.2%를 기록한 이후 5개월 만에 6%포인트 상승했다.

셀트리온은 미국 현지 법인을 통해 처방약급여관리업체(PBM) 처방집 등재를 확대하고 있다. 스테키마는 미국 3대 PBM과 5위권 규모 대형 PBM의 공·사보험 처방집에 선호의약품으로 등재됐다.

또 다른 자가면역질환 치료제 '유플라이마'(성분명 아달리무맙)는 같은 기간 미국에서 9.4%의 점유율을 기록했다. 유플라이마는 지난해 말 미국 3대 PBM 가운데 두 곳의 공보험 처방집에 등재됐다.

기존 바이오시밀러 제품도 미국에서 점유율을 유지하고 있다.

혈액암 치료제 '트룩시마'(성분명 리툭시맙)는 7월 38.6%의 점유율을 기록하며 6개월 연속 바이오시밀러 처방 1위를 기록했다. 트룩시마는 지난달 미국 식품의약국(FDA)으로부터 리툭시맙 바이오시밀러 가운데 처음으로 오리지널 의약품과 대체 조제할 수 있는 상호교환성(Interchangeability) 지위를 획득했다.

인플릭시맙 바이오시밀러 '인플렉트라'(램시마의 미국 제품명)는 같은 기간 30.7%의 점유율을 기록했다.

셀트리온은 향후 만성 자발성 두드러기 치료제 '옴리클로'(성분명 오말리주맙) 등 후속 제품을 미국에 출시해 제품군을 확대할 계획이다.

셀트리온 관계자는 "스테키마를 비롯한 신·구 제품군의 미국 처방을 확대하고 있다"며 "미국 직판망을 활용해 향후 옴리클로 등 후속 제품의 출시와 판매를 추진할 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com