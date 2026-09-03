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최휘영 장관, 진천선수촌 찾아 '아이치-나고야 아시안게임' 선수단 격려

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AI 핵심 요약

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  • 문체부와 대한체육회가 3일 아시안게임 결단식을 열었다.
  • 1052명 선수단은 9월 19일부터 10월 4일까지 출전한다.
  • 문체부는 안전지원과 맞춤형 훈련으로 뒷받침했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 대한체육회(회장 유승민)와 함께 9월 3일 오후 3시, 진천선수촌 벨로드롬에서 '2026 아이치-나고야 하계아시안게임 대한민국 선수단 결단식'을 개최한다. 행사는 문체부·대한체육회 유튜브 채널로 생중계된다.

이번 결단식에서는 최휘영 장관을 비롯해 유승민 대한체육회장, 이상현 선수단장을 포함한 대한체육회 및 종목단체 관계자, 지도자, 오상욱(펜싱)·여서정(체조) 선수대표 등 800여 명이 참석한 가운데 선수단의 안전한 참가와 선전을 기원한다. 결단식 종료 후에는 도핑 방지와 안전관리 등을 위한 선수단 교육도 시행할 계획이다.

◆이스포츠, 가상(버추얼) 태권도 등 새로운 종목 도입, 대한민국 역대 아시안게임 최다 종목에 출전

이번 하계아시안게임은 9월 19일부터 10월 4일까지 일본 아이치현과 나고야시 일원에서 열린다. 축구·야구 등 국민적 관심이 높은 종목부터 이스포츠, 가상(버추얼) 태권도와 같은 새로운 종목까지, 41개 종목에 1052명의 선수단이 태극마크를 달고 도전한다. 이번 대회의 43개 종목 중 크리켓과 빠델을 제외한 전 종목에 국가대표를 파견하여, 역대 아시안게임 중 최다 종목에 출전한다.

특히 이번 대회는 평소 국민들이 접하기 어려웠던 종목의 선수들이 자신의 기량과 노력을 알릴 소중한 기회이다. 이스포츠와 브레이킹처럼 젊은 세대가 즐기는 종목을 국제대회에서 만나고, 스쿼시·산악자전거 등 생활체육 종목의 정상급 선수들을 발견하는 계기이기도 하다. 선수단 본단은 9월 17일에 출국해 10월 5일에 귀국한다.

◆관계기관 합동으로 대회 참가 지원, 현지에서는 종합상황실 운영

문체부는 선수단의 안전한 대회 참가를 지원하기 위해 관계기관과의 긴밀한 협력체계를 구축했다. 문체부 김대현 제2차관을 단장으로 외교부와 대테러센터, 통일부, 질병청 등과 합동으로 준비단을 운영하고 있다. 선수촌이 컨테이너·크루즈·호텔 등으로 분산되는 이번 대회 현장에서는 대한체육회와 함께 5개 권역별로 상황실을 구성·운영하며 선수단을 밀착 지원한다.

2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽을 마친 대한민국 선수단이 24일 오후 인천국제공항 제2여객터미널에서 최휘영 문화체육관광부 장관에게 꽃다발을 받고 있다.[사진=뉴스핌DB]

더불어 문체부와 대한체육회는 대회 기간 중 발생할 수 있는 각종 위기 상황에 체계적으로 대응하기 위해 위기 대응 지침(매뉴얼)을 수립·운영한다. 각 종목단체를 통해 선수와 지도자를 대상으로 최근 변경된 종목별 경기 규정을 사전에 교육하고, 오심 발생 시 대응체계에 대한 종목별 지침을 배포했다.

◆선수단 최상의 기량 발휘하도록 전방위적으로 맞춤 지원

문체부와 대한체육회는 선수단의 경기력 향상을 위해 종합적으로 지원하고 있다. 2026년 1월부터 '2026 아이치-나고야 팀 코리아 케어(Team Korea CARE)' 사업을 통해 종목별로 수요 조사를 거쳐 총 31개 종목에 맞춤형 훈련 장비와 국외 전지훈련을 지원했다. 또한, 스포츠 의·과학에 기반해 선수들의 컨디션 관리를 지원하고 있다. 올해 진천선수촌 메디컬센터에 '부상 복귀 프로토콜'을 최초로 구축해, 국가대표 선수들의 부상률이 높은 허벅지 뒤 근육(햄스트링) 등 주요 부위 대상으로 맞춤형 의료서비스를 운영하고 있다.

최휘영 장관은 메달의 색깔을 넘어 선수들이 후회 없이 기량을 펼치고 건강하게 대회를 마치기를 바란다며, "국가대표 선수들이 다채로운 종목에 도전하는 모습을 보며 국민들이 '나도 한번 해보고 싶다'고 생각하게 된다면, 그것이 아시안게임의 또 다른 값진 유산일 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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