AG 앞두고 유럽파 발끝 뜨겁다...엄지성 이어 양현준·이영준도 득점포

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셀틱 양현준은 시즌 첫 골…그라스호퍼 이영준은 3호골

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 양현준(셀틱)과 이영준(그라스호퍼)이 소속팀에서 나란히 득점포를 가동하며 2026 아이치·나고야 아시안게임 출격을 앞두고 매서운 공격력을 과시했다.

양현준은 3일(한국시간) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 2026-2027 스코티시 프리미어십 5라운드 애버딘과의 홈 경기에 선발 출전해 시즌 마수걸이 골을 터뜨리며 팀의 3-0 완승을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 양현준. [사진=셀틱 SNS] 2026.09.03 psoq1337@newspim.com

왼쪽 측면 공격수로 나선 양현준은 팀이 2-0으로 앞선 전반 추가시간 1분 역습 상황에서 카밀로 두란의 패스를 받아 감각적인 왼발 슈팅으로 쐐기 골을 성공시켰다. 올 시즌 공식전 6경기 만에 터진 첫 골이다. 양현준은 후반 29분 교체될 때까지 득점 외에도 4차례 기회 창출과 3차례 드리블 성공을 기록하며 공격을 주도했다.

이번 아시안게임 U-23 대표팀에 와일드카드(연령 초과 선수)로 합류하는 양현준은 올 시즌 정규리그 4경기 모두 선발 출전하며 팀 내 주전 입지를 완벽히 다졌다. 셀틱은 양현준의 활약 속에 개막 4연승(승점 12)을 달리며 리그 선두를 지켰다.

스위스 무대에서 활약 중인 스트라이커 이영준은 이날 취리히 레치그룬트 스타디온에서 열린 장크트갈렌과의 스위스 슈퍼리그 6라운드 홈 경기에서 후반 교체 투입되어 쐐기골을 터뜨리며 팀의 2-0 승리를 견인했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이영준. [사진=그라스호퍼 SNS] 2026.09.03 psoq1337@newspim.com

팀이 1-0으로 앞서던 후반 20분 그라운드를 밟은 이영준은 투입 4분 만인 후반 24분 페널티 지역 내 혼전 상황에서 흘러나온 공을 잡아 상대 수비를 뚫고 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 지난달 31일 파두츠전에 이은 2경기 연속골이자 시즌 3호골이다.

지난 시즌 징계 여파로 시즌 초반 3경기에 결장했던 이영준은 복귀 후 3경기에서 3골을 몰아치는 절정의 골 결정력을 보였다.

전날 스완지 시티의 엄지성에 이어 양현준, 이영준까지 유럽파 공격진이 일제히 득점 포문을 열면서 아시안게임 4연패에 도전하는 이민성 감독의 대표팀도 큰 힘을 얻게 됐다. 양현준과 이영준은 오는 7일 일본 현지에서 대표팀에 합류해 대회 준비에 들어간다.

psoq1337@newspim.com