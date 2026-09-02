인천 AI 기반 방산클러스터 구축 나서…박찬대 "미래 방위산업 출발점"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 북방한계선(NLL) 인근과 도심으로 침투하는 불법 무인기에 대응하기 위한 'AI 항공(엣지 AI 기반 대드론)' 방위산업 생태계 구축에 나선다.

인천시는 2일 '인천 방산혁신클러스터 지역협의회'를 출범하고 위원 위촉과 함께 '인천 방산혁신클러스터 사업계획안'을 심의·의결했다.

인천 방산혁신클러스터 사업은 인공지능(AI) 항공, 특히 엣지 AI 기반 대드론 기술을 특화 분야로 선정해 지역 방위산업 경쟁력을 키우는 대규모 프로젝트다.

핵심은 불법 무인기를 탐지하고 무력화·요격하는 기술을 국산화하는 것이다.

K- 방산 [사진=뉴스핌 DB]

시는 ▲불법 무인기 무력화 및 요격 핵심기술 개발 ▲시험·실증 인프라 구축 ▲방산 강소기업 육성 ▲방산 공급망 진입 지원 ▲전문인력 양성 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

지역협의회에는 산·학·연·군·관 방위산업 전문가 19명이 참여하며 공동위원장은 인천시 행정부시장과 방위사업청 방위산업진흥국장이 맡아 주요 사업의 심의·의결과 기관 간 협력을 총괄한다.

특히 군과 체계기업 등 실제 방산 수요기관 전문가들이 참여해 현장에서 필요로 하는 기술을 개발하고 인천의 중소·벤처기업이 군과 방산기업의 공급망에 진입할 수 있도록 지원할 예정이다.

이날 회의에서는 2026~2030년 5개년 마스터플랜과 올해 1차년도 세부 사업 추진 방안이 논의됐다.

위원들은 최근 전장에서 활용도가 급격히 높아지고 있는 드론에 대응하기 위한 대드론 기술의 국산화가 시급하다는 데 뜻을 모았다.

특히 인천의 제조업 기반과 지역 기업의 기술력을 활용해 대드론 분야 방산 강소기업을 육성하는 방안이 집중 논의됐다.

시는 엣지 AI 기반 탐지 시스템부터 요격 드론 기술 개발까지 대드론 대응 기술을 단계적으로 확보한다는 구상이다.

지역 내 인프라를 활용해 기술개발과 시험·실증을 한 곳에서 진행할 수 있는 전주기 방산 생태계도 구축한다.

연구개발(R&D) 이후 실증과 사업화·창업, 군 및 체계기업 공급망 진입까지 이어지는 원스톱 지원체계를 고도화하는 것이 목표다.

시는 오는 9월 중 '인천 방산혁신클러스터 사업단'을 통해 2026년 사업설명회를 열고 본격적인 기업 지원에 나설 예정이다.

시는 오는 2030년까지 차세대 대드론 방산 분야 선도기업을 발굴·육성하고 인천의 기존 제조산업을 고부가가치 방위산업으로 전환한다는 계획이다.

박찬대 인천시장은 "이번 지역협의회 출범은 산·학·연·군·관이 긴밀히 협력해 인천의 미래 방위산업 청사진을 본격적으로 실행하는 출발점이다"며 "현장 수요에 맞춘 전주기 원스톱 지원을 통해 인천의 유망 기업들이 대한민국 국방 안보를 굳건히 하고 글로벌 K-방산 시장을 선도하는 주역으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com