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"9월 모평 사탐, 6월보다 어려웠다…생명과학Ⅰ은 작년 수능보다 쉬워"

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AI 핵심 요약

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  • 이투스교육평가연구소가 2일 수능 9월 모평을 분석했다.
  • 생활과 윤리·사회·문화는 6월 모평보다 다소 어렵고 수능과 비슷했다.
  • 생명과학Ⅰ은 다소 쉬웠고 지구과학Ⅰ은 체감 난도가 높았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

생윤·사문 작년 수능과 비슷…생소한 선지·자료 분석서 변별
지구과학Ⅰ 계산·자료해석 부담…"EBS 개념 설명 변주 대비해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가에서 생활과 윤리와 사회·문화는 올해 6월 모의평가보다 다소 어렵고 지난해 수능과는 비슷한 수준으로 출제됐다는 입시업계 분석이 나왔다.

과학탐구에서는 생명과학Ⅰ이 지난해 수능보다 약간 쉬웠던 반면 지구과학Ⅰ은 새로운 자료와 계산이 필요한 문항이 다수 출제돼 체감 난도가 높았을 것으로 예상된다.

이투스교육평가연구소는 2일 2027학년도 수능 9월 모의평가 사회·과학탐구영역 출제 경향을 분석해 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 마포구 서울여고에서 학생들이 시험 응시를 준비하고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

사회탐구 주요 선택과목인 생활과 윤리와 사회·문화는 모두 6월 모평보다 약간 어렵고 지난해 수능과 비슷한 난도로 평가됐다. 김병진 이투스교육평가연구소장은 "개념에 대한 정확한 이해와 풀이 적응도에 따라 체감 난이도가 달랐을 것"이라고 분석했다.

생활과 윤리에서는 평가원에서 자주 다루지 않았던 장기 이식 2번과 니부어의 사회 윤리 6번이 6월 모평에 이어 다시 출제됐다. 칸트의 영구평화론 5번과 베카리아·칸트의 형벌관 7번, 롤스의 시민 불복종 9번, 환경 윤리 11번, 홉스의 사회계약론 14번, 롤스와 노직의 분배 정의론 19번 등 대표적인 고난도 주제도 생소한 선지와 함께 등장해 등급을 가를 것으로 분석됐다.

특히 6번과 9번 등에서는 '없다'와 같은 부정형 선지가 다수 출제됐다. 김 소장은 "부정형 선지는 진술의 의미를 한 번 더 전환해 판단해야 하기 때문에 교과 개념이 확실하게 숙지돼 있지 않으면 혼동하기 쉽다"며 "부정형 선지를 긍정형으로 바꿔 의미를 정확하게 파악하는 연습이 필요하다"고 조언했다.

사회·문화는 지난해 수능과 올해 6월 모평의 출제 유형을 대체로 유지했다. 사회 계층 구조와 사회 이동 10번, 사회보장제도 15번, 인구 구성 20번은 자료 분석과 계산이 필요한 유형으로 출제됐다. 연구방법과 자료수집방법 4~5번, 사회집단과 사회조직 9번, 문화 변동 14번도 제시 자료를 정확하게 파악하지 못하면 선지 분석에 시간이 많이 걸릴 수 있는 문항으로 꼽혔다.

블루머 복장을 활용한 일탈 이론 6번과 자서전 집필 메모를 활용한 사회적 소수자 13번은 자료 구성이 눈에 띄었다. 출제 빈도가 낮았던 세계화의 영향도 19번에서 등장했다. 김 소장은 "11월 수능을 대비하기 위해서는 사회·문화 과목의 전체적인 개념과 자료를 다시 한번 확실하게 정리할 필요가 있다"고 밝혔다.

과학탐구에서는 과목별 난도 차이가 나타났다. 생명과학Ⅰ은 올해 6월 모평과 비슷하고 어렵게 출제됐던 지난해 수능보다는 약간 쉽게 출제됐다. 익숙한 개념과 자료를 활용한 문항이 많아 상위권 학생의 체감 난도는 높지 않았을 것으로 보인다. 다만 자극의 전도를 다룬 15번과 유전 단원의 14·17·19번은 상위권 변별을 위한 문항으로 꼽혔다.

김 소장은 생명과학Ⅰ에 대해 "고난도 문항을 제외한 익숙한 개념과 자료를 활용한 문항이 다수 출제돼 상위권 학생들의 체감 난이도는 높지 않았을 것"이라며 "자극의 전도와 유전 단원 문항이 상위권 변별력을 확보하는 역할을 했다"고 분석했다.

지구과학Ⅰ은 지난해 수능이나 올해 6월 모평의 출제 방식에서 크게 벗어나지 않았지만 새로운 자료를 해석하거나 계산해야 하는 문제가 적지 않았다. 탐구 실험 형태로 개념을 확인하는 4번과 자료 분석이 까다로운 3·8·13번이 출제됐으며 14·15·18·19·20번은 자료 해석과 계산에 상당한 시간이 필요한 고난도 문항으로 분석됐다.

김 소장은 "제시된 자료가 새롭거나 자료 해석과 계산에 시간이 많이 소요되는 고난도 문항이 출제돼 체감 난이도는 다소 높았을 것"이라며 "EBS 연계교재의 문제뿐 아니라 개념 설명이 다양하게 변주될 가능성까지 예상하며 학습할 필요가 있다"고 강조했다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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