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나주시 밤낮이 즐겁다…천년 역사 나주읍성 '9월 문화공세'

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  • 나주문화재단이 5일부터 나주읍성 문화행사를 시작했다
  • 나주 원도심서 전시·공연·체험·야간관광을 운영했다
  • 낮엔 예술, 밤엔 산책·러닝으로 체류형 관광을 키웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

테리 보더展부터 달빛산책·러닝·DJ…원도심 체류관광 정조준

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주읍성이 9월 한 달간 낮에는 예술과 역사문화를 즐기고 밤에는 산책과 러닝 및 음악을 만나는 문화관광 공간으로 탈바꿈한다.

나주문화재단은 오는 5일부터 나주 원도심 일대에서 전시와 공연 및 역사문화 체험과 야간관광 프로그램을 잇달아 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 시간대별 콘텐츠를 연결해 관광객의 원도심 체류시간을 늘리고 나주읍성이 가진 역사문화 자원을 현대적인 문화콘텐츠와 결합하는 데 초점을 맞췄다.

달빛산책 골목유람. [사진=나주시] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

오는 5일과 12일 및 13일에는 동헌터 일원에서 도심캠핑이 진행된다. 5일에는 플리마켓과 함께 나주정미소 생활문화동호회 약 20개 팀이 참여하는 공존공생문화페스타가 열린다. 12일에는 수문장과 나주성의 역사적 의미를 되살리는 '수문장 나주성에 서다' 행사가 마련된다.

현대미술 전시도 관람객을 맞는다. 오는 8일부터 나주 나빌레라문화센터에서는 일상적인 사물에 철사를 더해 사람처럼 움직이는 장면을 연출하는 테리 보더의 작품을 선보인다. 주말에는 도슨트와 벤트 아트 체험 프로그램도 운영된다.

특히 19일에는 오후부터 밤까지 나주읍성 곳곳에서 프로그램이 이어진다.

나주 첫만남센터에서는 '살롱 드 시네마'가 열린다. 영화 '님아 그 강을 건너지 마오'의 진모영 감독과 프랑스 영화에 관한 이야기를 나누고 나주 빛가람챔버오케스트라의 영화음악 라이브 공연도 선보인다.

저녁에는 가을밤 읍성의 역사와 공공예술을 만나는 '달빛산책'이 진행된다. 참가자들은 나주 나빌레라문화센터에서 테라코타 작품을 만든 뒤 문화해설사와 함께 명동거리와 천년광장 및 망화루와 연애고샅길 및 서성문을 거쳐 나주 첫만남센터까지 읍성 골목을 걷는다.

나주읍성 문화대잔치. [사진=나주시] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

'가을 밤마실'에서는 달빛 러닝과 요가 및 DJ 파티가 마련된다. 달빛 러닝은 서성문을 반환점으로 진행되며 참가자들은 이동 과정에서 나주읍성에 얽힌 역사와 공간 이야기도 함께 접할 수 있다.

나주문화재단은 전시와 공연 및 역사문화 체험과 야간관광을 하나의 동선으로 묶어 원도심 활성화와 체류형 관광 확대를 꾀한다는 방침이다.

프로그램별 일정과 참여 방법은 나주문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

김찬동 나주문화재단 대표이사는 "나주읍성은 소중한 역사문화자원과 오늘날의 문화예술을 함께 즐길 수 있는 공간"이라며 "시민과 관광객들이 낮부터 밤까지 원도심을 누비며 나주의 새로운 매력을 발견하길 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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