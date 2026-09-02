나주시 밤낮이 즐겁다…천년 역사 나주읍성 '9월 문화공세'

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테리 보더展부터 달빛산책·러닝·DJ…원도심 체류관광 정조준

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주읍성이 9월 한 달간 낮에는 예술과 역사문화를 즐기고 밤에는 산책과 러닝 및 음악을 만나는 문화관광 공간으로 탈바꿈한다.

나주문화재단은 오는 5일부터 나주 원도심 일대에서 전시와 공연 및 역사문화 체험과 야간관광 프로그램을 잇달아 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 시간대별 콘텐츠를 연결해 관광객의 원도심 체류시간을 늘리고 나주읍성이 가진 역사문화 자원을 현대적인 문화콘텐츠와 결합하는 데 초점을 맞췄다.

달빛산책 골목유람. [사진=나주시] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

오는 5일과 12일 및 13일에는 동헌터 일원에서 도심캠핑이 진행된다. 5일에는 플리마켓과 함께 나주정미소 생활문화동호회 약 20개 팀이 참여하는 공존공생문화페스타가 열린다. 12일에는 수문장과 나주성의 역사적 의미를 되살리는 '수문장 나주성에 서다' 행사가 마련된다.

현대미술 전시도 관람객을 맞는다. 오는 8일부터 나주 나빌레라문화센터에서는 일상적인 사물에 철사를 더해 사람처럼 움직이는 장면을 연출하는 테리 보더의 작품을 선보인다. 주말에는 도슨트와 벤트 아트 체험 프로그램도 운영된다.

특히 19일에는 오후부터 밤까지 나주읍성 곳곳에서 프로그램이 이어진다.

나주 첫만남센터에서는 '살롱 드 시네마'가 열린다. 영화 '님아 그 강을 건너지 마오'의 진모영 감독과 프랑스 영화에 관한 이야기를 나누고 나주 빛가람챔버오케스트라의 영화음악 라이브 공연도 선보인다.

저녁에는 가을밤 읍성의 역사와 공공예술을 만나는 '달빛산책'이 진행된다. 참가자들은 나주 나빌레라문화센터에서 테라코타 작품을 만든 뒤 문화해설사와 함께 명동거리와 천년광장 및 망화루와 연애고샅길 및 서성문을 거쳐 나주 첫만남센터까지 읍성 골목을 걷는다.

나주읍성 문화대잔치. [사진=나주시] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

'가을 밤마실'에서는 달빛 러닝과 요가 및 DJ 파티가 마련된다. 달빛 러닝은 서성문을 반환점으로 진행되며 참가자들은 이동 과정에서 나주읍성에 얽힌 역사와 공간 이야기도 함께 접할 수 있다.

나주문화재단은 전시와 공연 및 역사문화 체험과 야간관광을 하나의 동선으로 묶어 원도심 활성화와 체류형 관광 확대를 꾀한다는 방침이다.

프로그램별 일정과 참여 방법은 나주문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

김찬동 나주문화재단 대표이사는 "나주읍성은 소중한 역사문화자원과 오늘날의 문화예술을 함께 즐길 수 있는 공간"이라며 "시민과 관광객들이 낮부터 밤까지 원도심을 누비며 나주의 새로운 매력을 발견하길 바란다"고 말했다.

ej7648@newspim.com