'스타트업 APEC 도시 선전으로' 월드옥타 현지서 글로벌스타트업 대회

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[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 대한민국 유망 스타트업들이 중국 선전에서 글로벌 투자자와 해외시장 진출 기회를 모색할 수 있는 자리가 마련된다.

세계한인경제무역협회(World-OKTA)는 국내 스타트업의 글로벌 투자 유치와 해외시장 진출을 지원하기 위해 '제3회 월드옥타 글로벌 스타트업 대회(선전)' 참가기업을 오는 11일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

이번 대회는 오는 10월 중국 선전에서 열리는 '2026 세계한인경제무역(선전) 박람회'와 연계해 개최된다. 우수한 제품과 기술력을 갖춘 국내 스타트업을 발굴해 중국을 비롯한 세계 각국의 벤처캐피털(VC)과 액셀러레이터(AC), 한인 경제인들과 연결하는 것이 핵심이다.

모집 분야는 ▲K-Food ▲K-Beauty ▲K-Life Science/Bio ▲IT 등 4개 분야다. 글로벌 투자 유치나 해외시장 진출을 희망하는 스타트업이면 참여할 수 있다.

대회는 예선과 준결승, 결승 등 3단계로 진행된다. 9월 서류심사를 통해 100여개 기업을 우선 선발한 뒤 온라인 발표 심사를 거쳐 최종 20개사를 결승 진출기업으로 선정한다.

결승전은 10월 9일 중국 선전컨벤션전시센터에서 열린다. 최종 진출 기업들은 현장에서 자사의 기술과 제품, 비즈니스 모델, 글로벌 성장전략 등을 투자자들에게 직접 소개하는 기업설명회(IR) 피칭에 나선다.

특히 이번 대회는 단순한 스타트업 경연을 넘어 투자와 비즈니스 교류에 초점을 맞췄다. 결승 진출기업들은 중국을 비롯한 세계 각국의 VC·AC와 직접 만나 사업모델과 성장 가능성을 설명하고 투자 유치, 현지 파트너 발굴, 중국 및 글로벌 시장 진출 가능성을 타진할 수 있다.

또 대회가 세계한인경제무역(선전) 박람회와 함께 열리는 만큼 세계 각지에서 선전을 찾는 한인 경제인과 기업인, 투자 관계자들과의 네트워크 구축도 가능할 것으로 기대된다.

각 분야 1위 기업에는 상금 300만원과 상장이 수여된다. 참가 신청은 오는 11일까지 온라인으로 진행되며, 세부 참가 요건과 제출 서류는 월드옥타 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박종범 월드옥타 회장은 "이번 대회의 가장 큰 의미는 스타트업들이 중국 선전 현장에서 세계 각국의 VC와 AC를 직접 만나 기술과 사업모델을 설명하고 투자와 협력 가능성을 논의할 수 있다는 점"이라며 "수상에 그치지 않고 투자 유치와 현지 파트너 발굴, 해외시장 진출이라는 실질적인 성과로 이어지도록 글로벌 비즈니스 접점을 확대하겠다"고 말했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.09.02 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com