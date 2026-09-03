남성 육아휴직 36.5% 역대 최고…여성 경력단절·남성 고독사 '그늘'

AI 핵심 요약beta
- 성평등부는 3일 남녀 삶 통계를 발표했다
- 여성 고용률·참가율 오르고 남성 육아휴직 늘었다
- 여성 경력단절과 남성 고독사 취약성은 남았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
남성 고독사 여성의 5.3배…도움받을 사회적 관계망도 취약
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 여성 고용률과 경제활동참가율이 꾸준히 상승하고 남성 육아휴직 비율도 36.5%로 역대 최고를 기록하며 노동·돌봄 분야의 성별 격차가 줄어든 것으로 나타났다.
반면 육아로 인한 여성 경력단절은 여전했고 남성 고독사 사망자는 여성의 5.3배에 달하는 등 성별에 따른 취약 지점도 뚜렷했다.
성평등가족부는 양성평등주간을 맞아 인구·가구와 노동시장, 일·생활 균형 등 우리 사회 남녀의 삶을 9개 영역 48개 지표로 분석한 '2026 통계로 보는 남녀의 삶'을 3일 발표했다.
통계에서는 여성의 고용률과 경제활동참가율이 상승하면서 노동시장의 성별 격차가 줄고 남성 육아휴직도 크게 확대된 것으로 나타났다. 반면 어린 자녀를 둔 여성의 경력단절과 남성의 고독사·사회적 관계망 취약 문제는 여전히 뚜렷했다.
지난해 20~30대 고용률은 여성이 68.2%, 남성이 74.5%였다. 2015년과 비교하면 여성은 10.2%포인트(p) 상승한 반면 남성은 1.2%p 낮아져 격차가 축소됐다.
15세 이상 경제활동참가율에서도 같은 흐름이 나타났다. 여성은 2015년 51.9%에서 지난해 56.9%로 높아졌고 남성은 같은 기간 74.1%에서 72.7%로 낮아졌다.
일·생활 균형을 보여주는 지표도 개선됐다. 지난해 육아휴직급여 수급자는 18만4329명으로 2015년의 2배를 넘어섰다. 전체 수급자 가운데 남성이 차지하는 비율은 36.5%로 역대 최고치를 기록했다. 2015년 5.6%와 비교하면 10년 사이 6배 이상으로 확대된 셈이다.
육아기 근로시간 단축급여 수급자도 지난해 3만9400명으로 전년보다 48.0% 증가했다. 여성 수급자는 3만4465명으로 47.6% 늘었고 남성은 4935명으로 50.9% 증가했다.
반면 출산과 육아가 여성의 경제활동에 미치는 영향은 여전히 컸다. 지난해 경력단절여성 비율은 14.9%로 전년보다 1.0%p 낮아졌지만 6세 이하 자녀가 있는 여성의 경력단절 비율은 31.7%에 달했다. 자녀가 없는 여성의 6.8%보다 24.9%p 높았다.
가족 형태에서도 변화가 이어졌다. 지난해 18세 미만 자녀를 둔 가구 가운데 맞벌이 가구 비율은 60.4%로 2015년 47.2%보다 13.2%p 상승했다. 전체 1인 가구는 824만4000가구로 일반 가구의 36.6%를 차지했다. 2015년보다 58.4% 증가한 규모다.
특히 남녀 모두 65세 이상 1인 가구가 늘었다. 여성 노인 1인 가구는 165만5000가구로 여성 1인 가구의 40.1%를 차지했다. 남성은 80만1000가구로 19.4%였다.
사회적 고립과 관련해서는 남성의 취약성이 두드러졌다. 지난해 몸이 아파 집안일을 부탁할 사람이 없다는 응답은 여성 23.2%, 남성 26.5%였다. 낙심하거나 우울할 때 이야기할 사람이 없다는 비율도 여성 17.8%에 비해 남성이 24.6%로 높았다.
2024년 고독사 사망자는 남성이 3205명으로 여성 605명의 약 5.3배였다. 남녀 모두 50~60대 중장년층에서 고독사가 집중됐다.
다만 삶에 대한 주관적 만족도는 남녀 모두 개선됐다. 지난해 자신의 삶에 만족한다고 답한 비율은 여성 45.0%, 남성 45.7%로 전년보다 각각 5.3%p와 5.2%p 상승했다.
원민경 성평등부 장관은 "남녀 모두 주관적 삶의 만족도 및 육아휴직급여 수급자가 증가하는 등 긍정적 지표도 있는 한편 육아 등으로 인한 여성의 경력단절 현상은 지속되고 남성은 도움을 받을 사람이 없는 비율이 더 높게 나타나는 어려움 또한 나타나고 있다"며 "각각의 정책 수요와 여건을 세심히 살펴 남녀 모두에게 도움이 될 수 있는 정책을 펼쳐나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com