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남성 육아휴직 36.5% 역대 최고…여성 경력단절·남성 고독사 '그늘'

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AI 핵심 요약

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  • 성평등부는 3일 남녀 삶 통계를 발표했다
  • 여성 고용률·참가율 오르고 남성 육아휴직 늘었다
  • 여성 경력단절과 남성 고독사 취약성은 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20·30대 고용률 성별 격차 줄어…맞벌이 자녀가구 60% 넘어
남성 고독사 여성의 5.3배…도움받을 사회적 관계망도 취약

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 여성 고용률과 경제활동참가율이 꾸준히 상승하고 남성 육아휴직 비율도 36.5%로 역대 최고를 기록하며 노동·돌봄 분야의 성별 격차가 줄어든 것으로 나타났다.

반면 육아로 인한 여성 경력단절은 여전했고 남성 고독사 사망자는 여성의 5.3배에 달하는 등 성별에 따른 취약 지점도 뚜렷했다.

성평등가족부는 양성평등주간을 맞아 인구·가구와 노동시장, 일·생활 균형 등 우리 사회 남녀의 삶을 9개 영역 48개 지표로 분석한 '2026 통계로 보는 남녀의 삶'을 3일 발표했다.

2026 통계로 보는 남녀의 삶 주요 지표. [AI 일러스트=챗GPT]

통계에서는 여성의 고용률과 경제활동참가율이 상승하면서 노동시장의 성별 격차가 줄고 남성 육아휴직도 크게 확대된 것으로 나타났다. 반면 어린 자녀를 둔 여성의 경력단절과 남성의 고독사·사회적 관계망 취약 문제는 여전히 뚜렷했다.

지난해 20~30대 고용률은 여성이 68.2%, 남성이 74.5%였다. 2015년과 비교하면 여성은 10.2%포인트(p) 상승한 반면 남성은 1.2%p 낮아져 격차가 축소됐다.

15세 이상 경제활동참가율에서도 같은 흐름이 나타났다. 여성은 2015년 51.9%에서 지난해 56.9%로 높아졌고 남성은 같은 기간 74.1%에서 72.7%로 낮아졌다.

일·생활 균형을 보여주는 지표도 개선됐다. 지난해 육아휴직급여 수급자는 18만4329명으로 2015년의 2배를 넘어섰다. 전체 수급자 가운데 남성이 차지하는 비율은 36.5%로 역대 최고치를 기록했다. 2015년 5.6%와 비교하면 10년 사이 6배 이상으로 확대된 셈이다.

육아기 근로시간 단축급여 수급자도 지난해 3만9400명으로 전년보다 48.0% 증가했다. 여성 수급자는 3만4465명으로 47.6% 늘었고 남성은 4935명으로 50.9% 증가했다.

반면 출산과 육아가 여성의 경제활동에 미치는 영향은 여전히 컸다. 지난해 경력단절여성 비율은 14.9%로 전년보다 1.0%p 낮아졌지만 6세 이하 자녀가 있는 여성의 경력단절 비율은 31.7%에 달했다. 자녀가 없는 여성의 6.8%보다 24.9%p 높았다.

가족 형태에서도 변화가 이어졌다. 지난해 18세 미만 자녀를 둔 가구 가운데 맞벌이 가구 비율은 60.4%로 2015년 47.2%보다 13.2%p 상승했다. 전체 1인 가구는 824만4000가구로 일반 가구의 36.6%를 차지했다. 2015년보다 58.4% 증가한 규모다.

특히 남녀 모두 65세 이상 1인 가구가 늘었다. 여성 노인 1인 가구는 165만5000가구로 여성 1인 가구의 40.1%를 차지했다. 남성은 80만1000가구로 19.4%였다.

사회적 고립과 관련해서는 남성의 취약성이 두드러졌다. 지난해 몸이 아파 집안일을 부탁할 사람이 없다는 응답은 여성 23.2%, 남성 26.5%였다. 낙심하거나 우울할 때 이야기할 사람이 없다는 비율도 여성 17.8%에 비해 남성이 24.6%로 높았다.

2024년 고독사 사망자는 남성이 3205명으로 여성 605명의 약 5.3배였다. 남녀 모두 50~60대 중장년층에서 고독사가 집중됐다.

다만 삶에 대한 주관적 만족도는 남녀 모두 개선됐다. 지난해 자신의 삶에 만족한다고 답한 비율은 여성 45.0%, 남성 45.7%로 전년보다 각각 5.3%p와 5.2%p 상승했다.

원민경 성평등부 장관은 "남녀 모두 주관적 삶의 만족도 및 육아휴직급여 수급자가 증가하는 등 긍정적 지표도 있는 한편 육아 등으로 인한 여성의 경력단절 현상은 지속되고 남성은 도움을 받을 사람이 없는 비율이 더 높게 나타나는 어려움 또한 나타나고 있다"며 "각각의 정책 수요와 여건을 세심히 살펴 남녀 모두에게 도움이 될 수 있는 정책을 펼쳐나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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