부산해경, 예인선 전복 선원 수색 총력…2명 구조·6명 수색

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 해경이 2일 오후 부산 남동쪽 해상에서 8명이 타고 가던 예인선이 전복돼 인명 수색에 나섰다.

부산해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 29분께 부산 남구 오륙도 남동쪽 약 9km 해상에서 예인선 티엔에스캐처호(286t, 견인용 예선)가 전복됐다는 신고가 접수됐다. 해경은 즉시 지역구조본부 2단계를 발령하고 비상 소집을 실시했다.

부산해양경찰서가 2일 오후 1시29분께 오륙도 남동방 약 9km 해상에서 티엔에스캐처 호(286t, 견인용 예선, 승선원 8명)가 전복됐다는 신고가 접수돼 지역구조본부 2단계를 발령하고 수색작업을 벌이고 있다.[사진=부산해양경찰서] 2026.09.02

티엔에스캐처호에는 한국인 6명과 인도네시아 국적 승선원 2명 등 총 8명이 타고 있었던 것으로 해경은 파악했다. 중앙해양특수구조단은 전복된 선박 선내 수색 과정에서 50∼60대로 추정되는 한국인 선원 1명을 발견했다.

당시 의식이 없는 상태였으며 연안구조정으로 옮겨 민락항으로 이송한 뒤 대기 중이던 119구급차를 통해 인근 병원으로 옮겼다.

나머지 승선원 가운데 1명은 인근 해상을 지나던 상선에 의해 구조된 것으로 확인됐다. 해경은 이 승선원의 신원과 건강 상태를 확인 중이라고 말했다.

부산해경은 경비함정과 연안구조정 13척, 항공대, 중앙해양특수구조단 등 가용 전력을 동원해 수색을 벌이고 있다. 동시에 군함과 관공선, 민간선박에도 지원을 요청해 해역을 나눠 계측 수색을 진행하고 있다.

해경 관계자는 "남은 실종자 6명에 대한 수색을 이어가고 있으나 조류와 파고 등 해상 조건으로 인해 작업에 어려움을 겪고 있다"고 말했다.

사고 선박은 이날 오전 10시 15분 부산항 관공선부두에서 출항해 사고 해역에 정박해 있던 상선 M호를 예인하기 위해 이동하던 중이었다. 상선 M호는 티엔에스캐처호가 전복된 사실을 발견하고 부산항 관제센터(VTS)에 이를 알린 것으로 파악됐다.

사고 해역은 당시 북서풍이 초속 4∼6m, 파고 1∼1.5m 수준이었고 조류는 북동 방향으로 약 0.5노트가 흐르고 있었다. 해경은 기상·해상 상태와 항적 기록 등을 함께 검토해 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.

news2349@newspim.com