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변광용 거제시장 "양대 조선소 부산 설계센터 확대 재검토해야"

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  • 변광용 거제시장은 2일 양대 조선소의 부산 설계센터 확대를 재검토하라고 요청했다.
  • 거제시는 인력 역외 유출이 핵심 기능 약화와 생산기지 전락으로 이어질까 우려했다.
  • 시는 기업에 지역고용 설명과 상생방안 마련, 최고경영진 면담도 공식 요청했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"인재 역외 유출…핵심 기능 상실 우려"
삼성·한화 최고경영진 면담 공개 요청

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제 조선업이 호황을 맞았지만 정작 핵심 두뇌 역할인 설계와 연구 기능이 부산으로 옮겨갈 조짐을 보이자 거제시가 강하게 반발하고 나섰다. 

변광용 거제시장은 2일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "양대 조선소의 경쟁력 강화를 위한 우수인재 확보와 설계·연구개발 기능 강화 필요성에는 공감한다"면서도 "생산 기반과 핵심 사업장이 있는 거제를 두고 우수인력이 계속 역외로 빠져나간다면 거제가 조선산업의 핵심 기능을 잃고 단순 생산기지로 전락할 것은 불 보듯 뻔한 일"이라고 우려했다.

변광용 경남 거제시장이 2일 오후 2시 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 삼성중공업과 한화오션의 부산지역 설계센터 확대 및 설계인력 추가 채용 계획에 대해 전면 재검토를 공식 요청하고 있다.[사진=거제시] 2026.09.02

현재 양대 조선소 설계인력은 거제에서 약 2000명, 부산에서 약 350명이 근무하는 것으로 파악됐다. 삼성중공업은 2030년까지 설계인력 130여 명을 한화오션은 2029년까지 400여 명을 부산에서 추가 모집할 계획이다.

변 시장은 "양대 조선소가 세계적인 기업으로 다시 도약할 수 있었던 데에는 기업과 노동자의 노력뿐만 아니라 오랜 불황과 고용위기를 함께 견뎌 온 거제시와 시민, 협력업체의 희생과 헌신이 있었다"고 말했다.

그러면서 "조선업이 회복세에 접어든 지금도 지역경제는 좀처럼 불황에서 벗어나지 못하고 있고 지역상생에 대한 양대 조선소의 노력 역시 시민의 기대에 미치지 못하고 있다"고 진단했다.

변 시장은 "거제시민들이 바라는 것은 일회성 지원이나 시혜성 혜택이 아니다"라며 "조선업의 성장이 지역의 일자리와 소비로 이어지고 기업과 지역이 함께 성장하는 진정한 의미의 상생이 필요하다"고 강조했다.

시는 삼성중공업과 한화오션이 부산시와 추진 중인 설계센터 확대 관련 업무협약과 신규 인력 채용 계획을 전면 재검토하고 그에 앞서 지역 고용과 경제에 미칠 영향을 지역사회에 충분히 설명하고 협의해 줄 것을 촉구했다.

시는 부산지역 설계인력 확대가 불가피하다면 조선산업의 지속가능한 성장과 숙련인력 확보를 위해 매년 일정 비율의 현장 직영인력을 신규 채용하는 구체적인 계획을 제시해 줄 것을 요청했다.

시도 기업의 우수인력 확보 지원을 위한 대책 마련에 나섰다. 주거·교통·교육·문화·의료 등 정주여건 개선방안을 종합적으로 검토하는 한편, 거제지역 설계인력 확대를 전제로 사무공간과 교육훈련, 지역대학 연계, 근로자 정착 지원 등 시 차원의 지원방안을 적극 마련할 계획이다.

시는 이번 사안에 대한 대책과 기업·지역 간 상생방안을 논의하기 위해 삼성 이재용 회장과 한화 김동관 부회장과의 면담도 공식 요청했다.

변 시장은 "그룹 최고경영진과 직접 만나 설계인력 이원화에 따른 지역의 우려를 전달하고 거제와 기업이 함께할 수 있는 구체적인 상생방안을 마련하고자 한다"면서 "거제와 양대 조선소가 지난 반세기 동안 함께 성장해 온 역사와 지역사회의 역할을 깊이 헤아려 기업과 지역의 진정한 상생을 위한 논의에 직접 나서 주시기 바란다"고 요청했다.

news2349@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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