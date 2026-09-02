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출렁이는 코스피…국내 ETF 거래량 1~3위 모두 인버스 상품

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AI 핵심 요약

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  • 지난달 코스피 급등락 속 인버스 ETF 거래가 활발했다
  • 최근 한 달 거래량 1~3위는 모두 코스피200 인버스 상품이었다
  • 유가·금리 부담에 9월에도 변동성 장세가 이어질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인버스 수익률 '마이너스'…장중 변동 대응 단기 매매 활발
전문가 "변동성 확대 시, 레버리지·인버스 리밸런싱 비중 증가"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 증시가 급락과 반등을 반복한 지난달 코스피 하락에 투자하는 인버스 상장지수펀드(ETF) 거래가 활발했던 것으로 나타났다.

최근 한 달간 국내 ETF 거래량 1~3위를 코스피200 인버스 상품이 모두 차지했다. 코스피가 월간으로는 상승했지만 큰 폭의 등락이 이어지면서 지수 하락에 대응하거나 단기 가격 움직임을 활용하려는 수요가 이어진 것으로 분석된다.

2일 한국거래소에 따르면 최근 한 달(8월3일~9월1일) 국내 ETF 거래량 1위는 'KODEX 200선물인버스2X'로 총 1698억4531만주가 거래됐다. 'KODEX 인버스'는 212억5775만주로 2위, 'TIGER 200선물인버스2X'는 32억1437만주로 3위를 기록했다.

KODEX 200선물인버스2X와 TIGER 200선물인버스2X는 코스피200 선물지수의 일간 수익률을 역방향으로 두 배 추종하는 이른바 '곱버스' 상품이다. KODEX 인버스는 코스피200 선물지수의 일간 수익률을 반대로 추종한다.

인버스 ETF의 수익률이 하락한 상황에서도 거래가 집중됐다. 같은 기간 KODEX 200선물인버스2X는 7.32%, KODEX 인버스는 2.39%, TIGER 200선물인버스2X는 4.60% 각각 하락했다. 코스피의 지속적인 하락을 예상한 투자뿐 아니라 장중 지수 움직임에 대응하는 단기 매매가 활발했던 것으로 볼 수 있다.

[AI 일러스트=이나영 기자]

지난달 코스피는 7월 말 6595.45에서 8월 말 6820.02로 3.40% 상승했지만 월중 변동폭은 컸다. 지난달 14일 장중 7010.86까지 올랐던 지수는 19일 5.80% 급락해 6471.17까지 밀렸고, 다음 날에는 5.89% 반등했다. 이처럼 지수 변동폭이 커지는 구간에서는 레버리지·인버스 ETF의 리밸런싱 거래도 확대될 수 있다는 분석이 나온다.

장근혁 자본시장연구원 선임연구위원은 "레버리지·인버스 ETF는 리밸런싱 규모가 수익률에 비례해 변동성이 확대되는 국면에서 거래대금 대비 비율이 높아지는 구조"라며 "리밸런싱 거래의 방향이 주가 변동 방향과 일치하기 때문에 변동성을 추가로 확대시킬 수 있는 메커니즘이 내재돼 있다"고 분석했다.

유가·금리 부담 지속…9월 변동성 이어질 가능성

인버스 ETF 단기 매매의 배경이 된 증시 변동성은 이달에도 이어질 가능성이 있다. 증권가에서는 미·이란 갈등과 국제유가 상승, 글로벌 장기금리 등을 주요 변수로 꼽고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "현재 주식시장에서는 유가, 금리 등 매크로 변수에 대한 부정적인 민감도가 높아진 상황"이라며 "당분간 미·이란 갈등 완화 여부, 미국과 일본 등 선진국 장기물 시장금리 안정 여부 등을 확인하면서 대응해야 하는 구간"이라고 말했다.

서부텍사스산원유(WTI)는 1일(현지시간) 전 거래일보다 5.20% 오른 배럴당 90.22달러를 기록했고 미국 국채 10년물 금리도 장중 4.80% 수준까지 상승했다. 유가와 금리가 동시에 오르면서 국내 증시 역시 대외 변수에 민감한 흐름이 이어질 가능성이 커졌다.

국내 증시는 당분간 일정 범위에서 등락할 것이란 전망이 나온다. 김준영 iM증권 연구원은 "코스피 경로는 여전히 박스권을 전망한다"며 "7000포인트 전후의 박스권이 예상된다"고 말했다. 

시장에서는 코스피가 박스권 안에서 급락과 반등을 반복할 경우 인버스 ETF를 활용한 단기 매매가 이어질 수 있다고 보고 있다. 지수의 추세적인 하락 여부와 별개로 장중 변동폭이 커질수록 하락 구간에 대응하려는 인버스 ETF 거래가 활발해질 수 있다는 설명이다.

nylee54@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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