부산해경, 오륙도 해상 예인선 전복 수색…2명 구조·6명 수색

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 오륙도 남동방 해상에서 예인선이 전복돼 해경이 함정과 항공기를 투입해 실종자 수색에 나섰다.

사고 발생지점인 요도[사진=부산해양경찰서] 2026.09.02

부산해양경찰서는 2일 오후 1시 29분께 오륙도 남동방 약 9km 해상에서 A호가 전복됐다는 신고를 접수하고 지역구조본부 2단계를 발령해 대응에 들어갔다고 밝혔다.

A호는 286t급 견인용 예인선으로 승선원 8명 중 내국인 6명과 외국인 2명이 타고 있었던 것으로 파악됐다. 이날 오후 2시 30분 기준 외국인 1명은 의식이 없는 상태로 발견돼 연안구조정에 의해 인근 항으로 이송 중이다.

다른 승선원 1명은 인근을 항해하던 상선에 의해 구조됐으며 해경은 신원과 건강 상태를 확인하고 있다.

부산해경은 경비함정과 연안구조정 13척, 항공대, 중앙해양특수구조단 등을 투입하고 군함과 관공선, 민간선박에도 지원을 요청해 나머지 6명을 찾고 있다.

사고 해역에는 북서풍 4~6m/s, 파고 1~1.5m, 북동 방향 조류 0.5노트가 나타나 구조와 수색에 영향을 주고 있다.

news2349@newspim.com