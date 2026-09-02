부산은행, 지방은행 첫 SCB 대출 도입…소상공인 금리 최대 0.3%p 우대

소호 성장단계별 맞춤 금융지원 확대

비금융정보 반영 상환능력·성장성 평가

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 금융위원회가 추진하는 소상공인 특화 신용평가모형(SCB)을 지방은행 최초로 대출 상품에 반영해 소상공인 대상 여신 체계를 손질했다.

부산은행은 소상공인의 금융 접근성을 높이고 신용평가의 정밀도를 높이기 위해 금융위원회가 마련한 소상공인 특화 신용평가모형(SCB·Small business Credit Bureau)을 대출 심사와 금리 적용에 도입했다고 2일 밝혔다.

BNK부산은행DL 소상공인의 금융 접근성을 높이고 보다 정교한 신용 평가 체계를 마련하기 위해 금융위원회가 추진하는 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB)'을 지방은행 최초로 대출상품에 도입한다. 사진은 BNK부산은행 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.02

SCB는 개인 신용정보 외에 소상공인의 매출, 상권 특성 등 비금융 정보를 결합해 개인사업자의 상환 능력과 성장 가능성을 평가하는 신용평가 체계다. 기존 신용평가사 점수 중심 심사 방식과 달리 사업자 정보와 상권 분석을 함께 반영해 향후 현금 흐름과 사업 지속성을 함께 살펴보는 구조다.

부산은행은 지난 8월 말 기존 'ONE신용대출 소호중금리대출'을 'ONE신용대출 소호성장대출'로 재편하고, 이 상품에 SCB 등급을 연계한 금리 체계를 적용했다. SCB 상위 등급을 받은 소상공인에게는 최대 0.3%포인트 범위에서 우대금리를 제공해 대출이용 시 금융비용 부담을 줄이도록 했다.

은행은 SCB 활용 범위를 단계적으로 넓힌다는 방침이다. 하반기 출시 예정인 소상공인 전용 담보대출의 심사와 등급별 금리 산정에 SCB를 반영하고, 금융위원회가 준비 중인 개인사업자 전용 사잇돌 대출에도 참여해 동일한 평가 모형을 적용할 계획이다.

부산은행은 이번 체계 개편으로 창업 초기 소상공인부터 일정 수준 매출을 확보한 성장 단계 사업자까지 사업 단계와 신용 특성에 맞춰 여신을 차등 지원하는 구조를 갖추게 됐다는 설명이다. 사업성과는 있으나 기존 금융거래 이력만으로는 신용점수가 낮게 책정됐던 소상공인의 자금 조달 통로를 넓히는 효과도 기대하고 있다.

김성주 BNK부산은행장은 "SCB 도입으로 기존 금융거래 정보만으로는 평가받기 어려웠던 소상공인의 사업성과 성장 가능성을 세밀하게 살필 수 있게 됐다"면서 "SCB 기반 대출 상품을 확대하고 개인사업자 전용 사잇돌대출 참여 등 포용금융 정책에 발맞춰 금융지원을 늘려 지역경제의 든든한 동반자 역할을 이어가겠다"고 말했다.

금융위는 2027년 하반기까지 약 1년간 시범운영을 거친 뒤 성과 분석을 바탕으로 전 은행권의 소상공인 대출상품으로 SCB 적용을 확대할 계획이다.

news2349@newspim.com