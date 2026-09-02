[핌in현장] 문체부 김대현 차관 "FIFA 현장 조사 외압·독립성 침해 문제될 것 없어"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 김대현 문화체육관광부 제 2차관이 FIFA(국제축구연맹)에서 대한축구협회에 조사단을 파견한다는 소식에 "문제될 것이 없을 것"이라는 관측을 내놨다.

김대현 차관은 2일 문체부 출입기자단과 만난 자리에서 FIFA가 축구협회에 대한 문체부 감사, 국회 청문회, 축구혁신위원회 등에 대한 현장 실사를 결정한 것과 관련해 최휘영 장관의 공동위원장 사퇴를 언급하며 외압이나 독립성 침해 등이 있을 수 없다고 강조했다.

김 차관은 "저희는 K축구혁신위원회 출범 전부터 그 부분을 예측을 하고 빌미를 줘서는 안 된다라는 컨센서스를 갖고 있었다"면서 "박지성 위원장은 FIFA 위원이시기도 하다. 여러 모로 의견도 주셨고, 최휘영 장관이 공동위원장을 사임하신 뒤 출범 당일부터 체육계 자율로 이루어지는 모습으로 갔다. 유승민 대한체육회장과 박지성 공동위원장 체제로 간 것이 그 논란을 피하기 위해서였다"고 말했다.

김대현 문화체육관광부 제2차관. [사진= 문체부]

이어 "문체부 장관이 위원으로 들어간 문제는 모두가 자문위원이기 때문에 강압하거나, 규제할 수 있는 기능은 없다. 논의 구조이기 때문에 그럼 문체부가 빠지는 것은 맞느냐. 뒤집어 생각해보면 거기 프로축구현맹이 있고, 축구협회 있고, 대한체육회도 들어가 있다. 문체부까지 관련 당사자들이 다 같이 논의하는 게 맞다는 차원으로 이해를 해 주시면 된다"고 설명했다.

특히 문체부의 개입이나 자율성 침해 우려에 대해선 확실히 선을 그었다. 김 차관은 "위원으로 참여하는 정도는 FIFA에서 문제 삼을 만큼은 아니라고 본다. 여러 징계에 들어갔던 다른 나라는 무슨 협회를 해체하거나 완전히 상상할 수 없는 그런 일들이 벌어진 나라의 경우였다. 축구혁신위원회 정도 가지고 피파에서 문제 삼을 것이라고 생각하지 않는다"고 했다.

그러면서 "부처에서는 지원단의 일원으로 참여해서 한 거고 크게 문제없을 거라고 본다. 몇 명이 오기로 했었는데 지금 FIFA 내부 문제로 일단 연기된 걸로 알고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 유승민 대한체육회장이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

앞서 FIFA 회원협회 사무국 국장을 포함한 조사단 3명이 9월 둘째 주 중 2박 3일 일정으로 방한할 예정임이 알려졌다. 조사 배경은 정치 개입 및 자율성 침해 우려와 관련된 것으로, FIFA 정관 제14조 및 제19조 회원협회는 제3자(정부, 국회 등)의 부당한 정치적·외부적 개입 없이 독립적으로 운영돼야 한다는 조항에 따른 것이다.

FIFA 측에서는 최근 문화체육관광부의 KFA 감사, 국회 청문회, 정부 주도로 추진 중인 축구혁신위원회 활동 등이 FIFA가 규정하는 '독립성 침해'에 해당하는지 현장 점검에 나선다. FIFA와 아시아축구연맹(AFC)은 앞서 외부 개입에 관한 우려가 담긴 경고 공문을 보냈고, 서면 소명 단계를 넘어 직접 현장에 인원을 파견하는 실사 조사를 결정한 바 있다.

김 차관이 언급했듯 FIFA의 현장 조사단 방한은 연기된 것으로 확인됐다. 조사단 구성은 고위급보다 실무진 위주로 꾸려질 것으로 보인다.

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