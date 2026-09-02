전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.02 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[핌in현장] 문체부 김대현 차관 "FIFA 현장 조사 외압·독립성 침해 문제될 것 없어"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김대현 차관은 2일 FIFA 조사단 방한에 문제 없다고 했다
  • 문체부 감사·청문회·혁신위는 자율 논의라 외압이 아니라고 했다
  • FIFA 현장실사는 연기됐고 실무진 중심으로 꾸려질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 김대현 문화체육관광부 제 2차관이 FIFA(국제축구연맹)에서 대한축구협회에 조사단을 파견한다는 소식에 "문제될 것이 없을 것"이라는 관측을 내놨다. 

김대현 차관은 2일 문체부 출입기자단과 만난 자리에서 FIFA가 축구협회에 대한 문체부 감사, 국회 청문회, 축구혁신위원회 등에 대한 현장 실사를 결정한 것과 관련해 최휘영 장관의 공동위원장 사퇴를 언급하며 외압이나 독립성 침해 등이 있을 수 없다고 강조했다. 

김 차관은 "저희는 K축구혁신위원회 출범 전부터 그 부분을 예측을 하고 빌미를 줘서는 안 된다라는 컨센서스를 갖고 있었다"면서 "박지성 위원장은 FIFA 위원이시기도 하다. 여러 모로 의견도 주셨고, 최휘영 장관이 공동위원장을 사임하신 뒤 출범 당일부터 체육계 자율로 이루어지는 모습으로 갔다. 유승민 대한체육회장과 박지성 공동위원장 체제로 간 것이 그 논란을 피하기 위해서였다"고 말했다.

김대현 문화체육관광부 제2차관. [사진= 문체부]

이어 "문체부 장관이 위원으로 들어간 문제는 모두가 자문위원이기 때문에 강압하거나, 규제할 수 있는 기능은 없다. 논의 구조이기 때문에 그럼 문체부가 빠지는 것은 맞느냐. 뒤집어 생각해보면 거기 프로축구현맹이 있고, 축구협회 있고, 대한체육회도 들어가 있다. 문체부까지 관련 당사자들이 다 같이 논의하는 게 맞다는 차원으로 이해를 해 주시면 된다"고 설명했다.

특히 문체부의 개입이나 자율성 침해 우려에 대해선 확실히 선을 그었다. 김 차관은 "위원으로 참여하는 정도는 FIFA에서 문제 삼을 만큼은 아니라고 본다. 여러 징계에 들어갔던 다른 나라는 무슨 협회를 해체하거나 완전히 상상할 수 없는 그런 일들이 벌어진 나라의 경우였다. 축구혁신위원회 정도 가지고 피파에서 문제 삼을 것이라고 생각하지 않는다"고 했다.

그러면서 "부처에서는 지원단의 일원으로 참여해서 한 거고 크게 문제없을 거라고 본다. 몇 명이 오기로 했었는데 지금 FIFA 내부 문제로 일단 연기된 걸로 알고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 공동위원장을 맡은 유승민 대한체육회장이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.06 mironj19@newspim.com

앞서 FIFA 회원협회 사무국 국장을 포함한 조사단 3명이 9월 둘째 주 중 2박 3일 일정으로 방한할 예정임이 알려졌다. 조사 배경은 정치 개입 및 자율성 침해 우려와 관련된 것으로, FIFA 정관 제14조 및 제19조 회원협회는 제3자(정부, 국회 등)의 부당한 정치적·외부적 개입 없이 독립적으로 운영돼야 한다는 조항에 따른 것이다.

FIFA 측에서는 최근 문화체육관광부의 KFA 감사, 국회 청문회, 정부 주도로 추진 중인 축구혁신위원회 활동 등이 FIFA가 규정하는 '독립성 침해'에 해당하는지 현장 점검에 나선다. FIFA와 아시아축구연맹(AFC)은 앞서 외부 개입에 관한 우려가 담긴 경고 공문을 보냈고, 서면 소명 단계를 넘어 직접 현장에 인원을 파견하는 실사 조사를 결정한 바 있다.

김 차관이 언급했듯 FIFA의 현장 조사단 방한은 연기된 것으로 확인됐다. 조사단 구성은 고위급보다 실무진 위주로 꾸려질 것으로 보인다. 

jyyang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동