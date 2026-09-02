'제우스가 제육쓰로'…컴투스, 이마트24·HK이노엔과 컬래버

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[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 신작 MMORPG '제우스: 오만의 신' 출시를 기념해 이마트24, HK이노엔과 컬래버레이션 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

컴투스 '제우스: 오만의 신 X HK이노엔' 컬래버 이벤트 대표 이미지 [사진=컴투스]

컴투스는 이마트24와 게임명 '제우스'를 편의점 메뉴 '제육'과 연결한 '제육쓰' 콘셉트의 컬래버 상품 5종을 선보인다.

2일 '더빅더블 제육&숯불갈비맛 삼각김밥', '제육&우삼겹 반반김밥', '고추장제육볶음면', 'NEW 반반고기 정찬'을 출시하고, 오는 4일부터 '마요직화제육덮밥'을 추가로 판매한다.

각 상품에 포함된 게임 쿠폰을 등록하면 'e24 코인'을 받을 수 있다. 코인은 게임 내에서 '희귀 등급 확정 소환 선택상자' 등 아이템으로 교환할 수 있다. 컬래버 상품 구매와 연계한 스탬프 이벤트 '제육쓰 Lv.UP 챌린지'도 진행한다.

HK이노엔의 숙취해소 제품 '컨디션'과 보리차음료 브랜드 '새싹보리'와의 협업도 진행한다.

'컨디션 × 제우스: 오만의 신 스페셜 팩'은 2000개 한정으로 판매한다. 제품에 포함된 '레전드 쿠폰'을 등록하면 최대 전설 등급 의상을 획득할 수 있다.

'새싹보리'와 '새싹보리블랙' 제품에는 '럭키보리 쿠폰'이 포함된다. 쿠폰 등록과 누적 횟수에 따라 게임 아이템과 추가 보상을 제공한다.

'제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 소재로 한 MMORPG로, 제우스의 권력으로 균열이 발생한 세계를 배경으로 전투와 성장 콘텐츠를 제공한다.

flurry327@newspim.com