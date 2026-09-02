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완주군, 전북 인구 '4위' 도약…10만명 돌파 이어 성장세 지속

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  • 완주군이 2일 인구 10만명 돌파와 도내 4위 진입을 밝혔다.
  • 기업유치와 주거·생활 인프라 확충이 인구 증가를 이끌었다.
  • 청년가구 유입 속 출생아와 출산율도 4년 연속 늘었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주민등록 인구 10만642명…외국인 포함 10만5990명, 3市 제쳐
합계출산율 4년 연속 상승…청년인구 29.1%·출생아 627명 기록

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군이 인구 10만명 돌파에 이어 주민등록 인구 기준 전북 14개 시·군 가운데 4위에 오르며 인구와 산업, 정주여건이 함께 성장하는 도시로 자리매김하고 있다고 2일 밝혔다.

완주군은 지난해 5월 36년 만에 인구 10만명을 넘어선 데 이어 올해 8월 주민등록 인구 10만642명(외국인 포함 10만5990명)을 기록하며 정읍, 김제, 남원시를 제치고 도내 인구 4위에 올랐다.

완주군의 인구 증가는 2022년부터 본격화됐다. 2023년 한 해 동안 5405명이 늘어 전국 군 단위 인구 증가 1위를 기록했으며 지속적인 증가세 속에 지난해 5월 인구 10만명을 돌파했다.

완주군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.02 lbs0964@newspim.com

지난해 10월에는 외국인을 포함한 총인구 기준으로 전북 4대 도시에 진입했으며 올해 8월에는 주민등록 인구 기준으로도 도내 4위에 오르며 성장세를 이어가고 있다.

군은 인구 증가의 배경으로 적극적인 기업유치를 통한 일자리 확대와 삼봉·운곡지구 등 주거공간 확충, 교통·문화·체육·돌봄 등 생활 인프라 개선을 통한 정주여건 강화를 꼽고 있다.

특히 기존 인구 증가를 넘어 완주를 새로운 삶의 터전으로 선택하는 젊은 가구가 유입되고 있다는 점에 주목하고 있다.

2020년 이후 혼인신고 사례를 분석한 결과 혼인 전 부부 모두 완주군에 주소를 두지 않았지만 결혼을 전후해 함께 완주군으로 전입한 사례가 전체의 절반에 가까운 것으로 나타났다.

젊은 가구의 유입과 정착에 힘입어 청년인구 비중도 전체 인구의 29.1%를 차지하고 있다. 출산지표 역시 개선돼 합계출산율은 2022년 0.87명, 2023년 0.89명, 2024년 1.09명, 2025년 1.20명으로 4년 연속 상승했다.

출생아 수도 지난해 627명으로 전년 544명보다 83명(15.3%) 증가하며 젊은 가구의 유입과 정착이 실제 출생아 증가로 이어지는 흐름을 보였다.

완주군은 이번 도내 인구 4위 진입을 계기로 '전북 4대 도시 완주'의 위상을 더욱 공고히 하고 이를 군민의 자긍심과 지역 정체성으로 연결한다는 방침이다.

군은 '전북 4대 도시'가 단순한 인구 순위를 넘어 인구·산업·경제 성장의 상징으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다. 대외적으로도 달라진 완주의 위상과 도시 경쟁력을 알리는 계기가 될 것으로 보고 있다.

앞으로 교통·교육·문화·의료 등 군민이 체감할 수 있는 정주여건과 도시 기능을 강화하고 수소특화 국가산업단지와 실물 인공지능(피지컬 AI) 등 미래산업을 새로운 일자리와 지속적인 성장으로 연결해 나갈 계획이다.

유희태 완주군수는 "높아진 위상이 군민의 자긍심으로 이어지고 완주가 전북을 대표하는 도시로 더욱 성장할 수 있도록 군민과 함께 더 큰 완주를 만들어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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