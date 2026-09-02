BTS '아리랑', 美 '빌보드 200' 31위…23주 연속 진입

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방탄소년단의 '아리랑(ARIRANG)'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 23주 연속 진입했다.

빌보드가 2일 발표한 최신 차트(9월 5일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'이 '빌보드 200' 31위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.08.26 moonddo00@newspim.com

이는 지난 4월 1위로 직행해 3주 연속 정상을 지켰고 23주째 순위권에 머물며 장기 흥행을 이어가고 있다. 그외 '톱 앨범 세일즈' 17위, '톱 스트리밍 앨범' 44위에 올랐다.

타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 전 세계 200여 개 국가·지역 음원 스트리밍과 디지털 판매량을 집계하는 '글로벌' 차트에서 호성적을 냈다. '글로벌(미국 제외)'에서 지난주보다 한 계단 반등한 4위에 올라 23주 연속 '톱 5'를 지켰다. '글로벌 200'에서는 17위를 차지했다.

'아리랑'의 수록곡들도 여전히 강세다. '노멀(NORMAL)'은 '글로벌(미국 제외)', '글로벌 200'에서 각각 54위와 92위에 자리했다.

이밖에 '바디 투 바디(Body to Body)'(166위), '2.0'(191위), '훌리건(Hooligan)'(198위) 등 총 5곡이 '글로벌(미국 제외)'에 5달째 순위권에 들며 꾸준한 인기를 유지하고 있다.

alice09@newspim.com