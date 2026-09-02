BTS '아리랑', 美 '빌보드 200' 31위…23주 연속 진입

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 2일 빌보드 200 31위에 올랐다.
- 정규 5집 아리랑은 23주 연속 차트에 머물렀다.
- 스윔은 글로벌 차트 4위로 톱5를 지켰다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방탄소년단의 '아리랑(ARIRANG)'이 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 23주 연속 진입했다.
빌보드가 2일 발표한 최신 차트(9월 5일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'이 '빌보드 200' 31위를 차지했다.
이는 지난 4월 1위로 직행해 3주 연속 정상을 지켰고 23주째 순위권에 머물며 장기 흥행을 이어가고 있다. 그외 '톱 앨범 세일즈' 17위, '톱 스트리밍 앨범' 44위에 올랐다.
타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 전 세계 200여 개 국가·지역 음원 스트리밍과 디지털 판매량을 집계하는 '글로벌' 차트에서 호성적을 냈다. '글로벌(미국 제외)'에서 지난주보다 한 계단 반등한 4위에 올라 23주 연속 '톱 5'를 지켰다. '글로벌 200'에서는 17위를 차지했다.
'아리랑'의 수록곡들도 여전히 강세다. '노멀(NORMAL)'은 '글로벌(미국 제외)', '글로벌 200'에서 각각 54위와 92위에 자리했다.
이밖에 '바디 투 바디(Body to Body)'(166위), '2.0'(191위), '훌리건(Hooligan)'(198위) 등 총 5곡이 '글로벌(미국 제외)'에 5달째 순위권에 들며 꾸준한 인기를 유지하고 있다.
alice09@newspim.com