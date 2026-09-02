경기도, 공동주택 지원정책 홍보물 7000여 단지 배포

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신축·관리·노후 3단계 구분해 품질점검·기술자문·주거환경개선 등 소개

아파트 승강기 모니터·게시판 게시, QR코드로 세부 내용·신청 방법 연결

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도내 공동주택 단지 7000여 곳 전체를 대상으로 도의 품질점검, 관리 자문, 노후시설 개선 지원 등 주요 지원정책을 생애주기별로 정리한 홍보물을 배포한다고 2일 밝혔다.

공동주택 생애주기별 관리지원 리플렛. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 홍보물은 사업별로 내용과 신청 방법이 달라 입주민들이 자신에게 필요한 정책을 파악하기 어렵다는 점을 개선하기 위해 마련됐다. 홍보물은 공동주택의 생애주기를 신축, 관리, 노후 등 3개 단계로 나눠 관련 지원 사업을 한눈에 볼 수 있도록 구성됐다.

신축 단계에서는 입주 전 공사 현장의 시공 품질을 전문가가 방문·확인하는 '공동주택 품질점검'을 안내한다.

관리 단계에서는 공동주택 관리의 투명성을 높이기 위한 '공동주택 관리감사', 시설물 유지·보수 공사 관련 전문가 의견을 제공하는 '공동주택 기술자문'과 현장 상담을 지원하는 '찾아가는 공동주택 관리지원 자문' 등이 포함됐다.

노후 단계에서는 오래된 공동주택의 공용 및 소방·안전시설 개선을 돕는 '공동주택 주거환경개선 지원사업'과 준공 후 15년이 지난 소규모 단지의 안전 상태를 확인하는 '소규모 공동주택 안전점검 지원사업'을 다룬다.

도는 각 시·군을 통해 도내 공동주택 승강기 영상모니터, 복도·계단, 관리사무소 게시판, 단지 누리집 등에 홍보물이 게시되도록 협조를 요청할 계획이다. 홍보물에는 각 사업의 주요 내용과 함께 세부 정보 및 신청 방법으로 바로 연결되는 QR코드가 담기며, 관련 내용은 경기도 누리집에서도 확인할 수 있다.

임규원 경기도 공동주택과장은 "공동주택의 안전과 쾌적한 주거환경을 위해 여러 사업을 운영하고 있지만 주민들이 알지 못하면 활용하기 어렵다"며 "아파트 승강기와 게시판 등 생활밀착형 공간을 활용해 필요한 지원정책을 쉽게 확인하고 이용할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com