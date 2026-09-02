지예은·바타, 12월 결혼…공개 열애 8개월 만에 웨딩 마치

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1994년생 동갑내기, 지난 4월 열애 인정

12월 12일 서울 모처서 결혼식 예정

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 지예은과 댄서 바타가 오는 12월 결혼한다고 2일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지예은, 바타. [사진=지예은, 바타 SNS] 2026.04.13 moonddo00@newspim.com

지예은 소속사 씨피엔터테인먼트는 두 사람이 서로에 대한 믿음을 바탕으로 부부의 연을 맺기로 했다고 전했다. 바타 소속사 에이라 역시 두 사람이 신뢰와 사랑을 바탕으로 새로운 출발을 하게 됐다고 밝혔다.

두 사람은 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올리는 것으로 알려졌다.

1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 연예계 동료로 알고 지내다 교회에서 가까워지며 연인으로 발전한 것으로 전해졌다. 지난 4월 양측 소속사를 통해 교제 사실을 공식 인정한 뒤 공개 연애를 이어왔다.

지예은이 지석진과 프로젝트 그룹 충주지씨로 '워터밤 서울 2025' 무대에 올랐을 당시 바타는 신곡 '밀크쉐이크' 안무 제작에 참여했다.

지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 이후 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시리즈를 비롯해 SBS '런닝맨', 넷플릭스 '대환장 기안장' 등 예능 프로그램에서 활동했다.

바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더로, 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에 출연해 이름을 알렸다. 지코의 '새삥', 블랙핑크 제니의 '라이크 제니' 등 안무 작업에도 참여했다.

taeyi427@newspim.com