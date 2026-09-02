미국 뉴욕 타임스스퀘어 흉기 난동…BofA 임원 사망

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕 맨해튼 타임스스퀘어서 1일 흉기난동이 발생했다.
- BofA 임원 에린 피아첸티가 공격당한 뒤 숨졌다.
- 경찰은 무작위 공격으로 보고 총격 경위를 조사했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경찰 총격에 가해자도 숨져
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에서 벌어진 흉기 난동으로 뱅크오브아메리카(BofA) 임원이 숨졌다.
1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 로이터통신에 따르면 전날 오후 4시 20분께 타임스스퀘어에서 흉기를 든 여성이 행인 2명을 공격했다. 뉴욕경찰(NYPD)은 사망자가 뉴저지에 거주하는 에린 피아첸티(32)라고 밝혔다.
피아첸티는 7번가와 웨스트 42번가 인근에서 복부를 찔린 뒤 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 그는 BofA 글로벌 기업투자은행 부문 부사장으로 사업 선정과 이해충돌 업무를 담당해왔다.
BofA는 성명에서 "동료를 잃은 비극에 충격을 받았고 깊이 슬프다"며 "소중한 팀원이었고 많이 그리울 것이다. 유가족과 그를 아끼던 모든 분께 마음을 전한다"고 밝혔다.
함께 공격당한 68세 남성은 벨뷰병원에서 안정을 되찾은 상태다. 경찰은 가해자를 파멜라 시스네로스(49)로 확인했다. 그는 큰 칼 두 자루를 든 채 경찰을 향해 다가왔고, 경찰이 테이저건을 쐈으나 제압되지 않자 총을 발사했다. 시스네로스는 벨뷰병원으로 옮겨졌으나 사망했다.
제시카 티시 뉴욕경찰청장은 이번 사건이 "무작위이고 도발 없는 공격"으로 보인다고 밝혔다. 경찰 총격에 대한 조사는 NYPD 무력사용조사국이 맡고 있다.
mj72284@newspim.com