드론·로봇이 전장 누빈다"… 육군, 10월 계룡대서 '지상군페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 육군이 10월 1일부터 5일까지 계룡대서 페스티벌을 연다.
- 드론·로봇·AI 전투체계와 미래전력을 대거 선보인다.
- K2·K9 체험과 공연 등 75개 프로그램을 마련했다.
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Army TIGER+ 기반 유·무인 복합전투 시범… K2·K9 등 주력 장비 체험도
AI·디지털트윈 훈련부터 병영생활 혁신까지… 육군 미래전력·정책 한눈에
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 드론·로봇과 인공지능(AI) 기반 전투체계를 전면에 내세운 '2026 지상군페스티벌'을 다음 달 1일부터 5일까지 충남 계룡시 계룡대 활주로 일대에서 개최한다. 올해 행사는 지난해 57개였던 프로그램을 75개로 늘려, 첨단 미래전력 전시와 기동 시범, 병영 체험, 공연 등을 한데 묶은 대규모 육군 홍보·체험 행사로 치러진다.
육군은 1일 배포한 자료에서 올해 축제 주제를 '국민의 일상을 지키는 육군'으로 정했다고 밝혔다. 첨단과학기술군으로 전환 중인 육군의 현재와 미래 모습을 국민이 전시·시범·공연·체험을 통해 직접 확인하도록 한다는 취지다. 행사 장소는 계룡대 활주로 일대이며, 대한민국 국민이면 누구나 관람할 수 있다.
가장 주목되는 프로그램은 'Army TIGER+(플러스) 드론·로봇 전투시현'이다. 육군은 이 시범을 통해 미래 전장에서의 전투 수행 방식과 유·무인 복합전투체계 운용 개념을 공개할 예정이다. 유·무인 복합전투체계는 병력과 유인 장비를 드론, 지상로봇 등 무인체계와 결합해 정찰·감시·타격·기동 임무의 속도와 생존성을 높이는 미래전 핵심 개념이다.
행사장에는 K2 전차와 K9 자주포 등 육군 주력 장비를 활용한 전시·시범·탑승 체험도 마련된다. 관람객은 모형탑 체험과 외줄·두줄·세줄 타기 등 병영훈련 프로그램을 통해 장병들의 훈련 환경을 간접 체험할 수 있다. 육군은 드론·로봇 전투시현, AI 기반 전투·사격 시뮬레이터, 스마트 디지털훈련체계 등도 선보일 계획이다.
육군의 정책홍보관은 14개 부스로 확대 운영된다. 병영생활 개선, 지능형 스마트부대, AI·디지털 트윈 기반 과학화 교육훈련, 장병·부사관 모집과 인력획득 정책 등이 주요 내용이다. 미래 육군 뮤지컬 공연과 군악의장대대 로드 퍼레이드, 군 모터사이클 기동시범, 육군항공 기동시범, 고공강하 시범, 버스킹 공연 등도 이어진다.
육군은 장병·군무원, 초·중·고교생, 참전용사와 순직자 유가족, 국민참관단 등의 특성을 고려한 맞춤형 관람 프로그램도 편성했다. 특히 전방 군단에서 근무하는 장병과 군무원을 초청하는 '군단 참여의 날'을 운영해, 임무 현장에서 근무하는 구성원들이 국민과 함께 축제를 즐기고 소통하는 자리를 마련하기로 했다.
이창용 지상군페스티벌행사기획단장(준장)은 "국민에게는 첨단과학기술로 더욱 강해지는 육군을 확인하는 자리가 되고, 육군 구성원에게는 변화와 발전에 대한 자긍심을 높이는 계기가 되길 기대한다"고 했다. 세부 일정과 프로그램별 안내는 지상군페스티벌 공식 홈페이지와 유튜브·인스타그램 등 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 순차 공개된다.
gomsi@newspim.com