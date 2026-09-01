네이버, 사우디 부동산·행정 DX 사업 확대…AI·공간정보 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 네이버 이노베이션이 1일 사우디 RER과 MOU를 체결했다.
- 양측은 AI·공간정보로 부동산·지방행정 DX를 추진했다.
- 스마트지도 활용과 데이터 연계 확대도 검토했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 네이버 이노베이션이 사우디 부동산 등기기관과 함께 인공지능(AI) 및 공간정보 기술을 활용한 현지 부동산·지방행정 디지털 전환(DX) 사업 확대에 나선다.
네이버 이노베이션은 1일 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 사우디 부동산 등기기관 RER(Real Estate Registry)과 디지털 솔루션 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 네이버 이노베이션은 네이버클라우드와 사우디 NHC이노베이션의 합작법인(JV)이다.
협약에 따르면 양측은 부동산과 지방행정 서비스의 효율성을 높이고 이용자 경험을 개선하기 위한 디지털 솔루션 개발 가능성을 모색한다.
디지털 기술과 AI를 활용하고 관련 규제 체계 안에서 시스템 간 기술 연계와 데이터 교환을 확대하는 방안도 검토한다.
스마트 지도와 공간정보 기술을 활용해 부동산 데이터 품질을 높이고 이를 부동산·지방행정 서비스에 적용하는 방안도 협력 대상에 포함됐다.
네이버 이노베이션은 이번 협약에 대해 부동산과 지방행정 분야의 디지털 전환을 가속하고 혁신을 추진하기 위한 노력의 일환이라고 평가했다. 네이버 이노베이션은 서비스 효율성을 높이고 고객 경험을 개선할 첨단 디지털 솔루션 개발 가능성을 모색한다는 계획이다.
sheep@newspim.com