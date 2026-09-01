[프로필] 고범석 신임 서울경찰청장…위기 관리 능한 현장 전문가

AI 핵심 요약beta
- 고범석 전남경찰청장이 1일 서울경찰청장에 임명됐다.
- 고 청장은 경찰대 8기 출신으로 1992년 입직했다.
- 감찰·경비 분야를 거쳐 집회 관리 성과를 인정받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 고범석(56·경찰대 8기) 전남경찰청장이 신임 서울경찰청장(치안정감)으로 임명됐다.
경찰청은 1일 신임 서울경찰청장으로 고 청장을 임명했다고 밝혔다.
고 청장은 1970년 전라남도 목포 출생으로 경찰대 8기로 졸업해 1992년 입직했다.
고 청장은 총경 시절 경찰청 감사담당관, 서울 서대문경찰서장, 경찰청 감찰담당관, 서울경찰청 생활안전부 생활안전과장을 두루 거치면서 감찰통이라는 평가를 받았다.
경무관 승진 후 전남경찰청 자치경찰부장, 국무조정실 대테러센터, 서울경찰청 기동본부장을 역임했다. 특히 기동본부장 시절 복잡한 집회와 시위 현장을 안정적으로 관리한 성과를 인정받아 지난해 9월 치안감으로 승진했다.
이후 경찰청 경비국장 직무대리를 거쳐 올해 4월 전남경찰청장을 맡았다
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lahbj11@newspim.com