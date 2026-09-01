뉴욕증시 개장 전 특징주...에너지주·로빈후드·노바티스↑ VS 반도체주↓

AI 핵심 요약beta
- 1일 뉴욕 개장 전 에너지주·로빈후드가 올랐다
- 미 국채 수익률 상승에 엔비디아·AMD가 내렸다
- 듀오링고·노바티스는 투자의견·임상 호재로 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 1일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 미 국채 수익률 상승과 국제유가 강세, 증권사 투자의견 상향, 실적 전망 등에 따라 주요 종목의 희비가 엇갈리고 있다.
미 국채 수익률 상승이 기술주 전반에 부담으로 작용하면서 엔비디아와 AMD, 마이크론테크놀로지 등 주요 반도체주가 일제히 하락했다.
반면 중동 지역의 긴장이 이어지면서 국제유가가 상승하자 EOG리소시스와 다이아몬드백에너지, 타르가리소시스 등 에너지주는 강세를 보였다. 로빈후드와 듀오링고는 증권사의 투자의견 상향에 올랐으며, 노바티스는 다발성경화증 치료제의 긍정적인 임상시험 결과에 상승했다.
▶ 상승 종목
◆ 에너지주
중동 지역의 긴장이 이어지면서 국제유가가 상승하자 주요 에너지주가 개장 전 거래에서 일제히 강세를 보이고 있다.
에너지 업종을 추종하는 스테이트스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE)는 1% 넘게 상승했다.
EOG리소시스(EOG)와 다이아몬드백에너지(FANG), 타르가리소시스(TRGP)도 각각 1% 넘게 올랐다.
◆ 로빈후드(HOOD)
온라인 증권거래 플랫폼 로빈후드마켓츠는 개장 전 거래에서 2% 넘게 상승했다.
모간스탠리가 로빈후드에 대한 투자 의견을 '동일비중(Equal Weight)'에서 '비중확대(Overweight)'로 상향 조정한 것이 주가 상승을 이끌었다.
모간스탠리 애널리스트들은 "로빈후드의 플랫폼 확장이 빠른 상품 출시를 더욱 강력한 고객 경제성으로 연결하고 있다"고 평가했다.
◆ 노바티스(NVS)
스위스 제약사 노바티스는 개장 전 거래에서 4% 상승했다.
회사의 다발성경화증(MS) 치료제에 대한 긍정적인 임상시험 결과가 주가를 끌어올렸다.
노바티스는 치료제 레미브루티닙(remibrutinib)이 다른 치료제와 비교해 다발성경화증 환자의 재발률을 "유의미하게" 낮췄다고 밝혔다.
◆ 듀오링고(DUOL)
언어 학습 애플리케이션 업체 듀오링고는 개장 전 거래에서 6% 상승했다.
에버코어ISI가 듀오링고에 대한 투자 의견을 '시장수익률(In Line)'에서 '시장수익률 상회(Outperform)'로 상향 조정한 것이 주가 상승을 이끌었다.
에버코어 애널리스트들은 회사에 대한 강력한 설문조사 결과를 투자의견 상향의 근거로 제시했다.
◆ 메드트로닉(MDT)
의료기기 업체 메드트로닉은 개장 전 거래에서 5% 상승했다.
회사가 2027회계연도 실적 전망을 상향 조정한 것이 주가 상승을 이끌었다.
메드트로닉은 2027회계연도 주당순이익(EPS)을 5.94~6.00달러로 전망했다. 이는 기존 전망치인 5.90~6.00달러에서 하단을 높인 것이다.
▶ 하락 종목
◆ 반도체주
9월 첫 거래일 미 국채 수익률이 상승하며 증시 전반에 부담을 주자 주요 반도체주가 개장 전 거래에서 일제히 하락했다.
반도체 업종을 추종하는 반에크 반도체 ETF(SMH)는 1% 넘게 하락했다.
인공지능(AI) 대장주 엔비디아(NVDA)를 비롯해 AMD(AMD)와 마이크론테크놀로지(MU)도 각각 1% 넘게 내렸다.
koinwon@newspim.com