권기창 안동시장 동생 '공직선거법위반 혐의' 구속

AI 핵심 요약beta
- 권기창 안동시장 동생이 1일 선거법 위반 혐의로 구속됐다.
- 안동시 체육회 간부 A 씨도 같은 혐의로 영장이 발부됐다.
- 두 사람은 지방선거 앞두고 당원모집을 요청한 혐의다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 공직선거법 위반 혐의를 받고 있는 권기창 안동시장의 동생이 구속됐다.
또 같은 혐의를 받고 있는 안동시 체육회 간부 A 씨에게도 구속영장이 발부됐다.
권 시장의 동생 권 모 씨와 A 씨는 지난 6.3 지방선거 당시 국민의힘 경선을 앞두고 공무원 등에게 당원모집을 요청한 혐의이다.
대구지법 안동지원은 1일 권 시장의 동생 권 모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다. 또 같은 혐의를 받고 있는 A 씨에게도 구속영장을 발부했다.
구속영장 발부 사유는 '증거인멸의 우려'이다.
앞서 경북경찰은 지난달 31일 공직선거법 등 위반 혐의로 불구속 입건된 권 시장을 소환해 조사했다.
권 시장은 정치자금법 위반으로 구속된 안동시 산하기관 관계자 B 씨와 관련된 혐의를 받고 있는 것으로 전해졌다.
B 씨는 권 시장 측근으로 알려졌으며 지난 2022년 한 산악회 회장에게서 두 차례에 걸쳐 후원금 5000만 원을 받았다가 돌려준 혐의 등으로 구속됐다.
nulcheon@newspim.com