권순기 교육감·고영진 전 교육감, 기초학력 등 교육현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 권순기 경남교육감이 1일 고영진 전 교육감과 만났다.
- 두 사람은 학령인구 감소·AI 시대 교육현안을 논의했다.
- 경남교육은 기초학력·복지·미래교육 혁신을 추진했다.
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미래교육 방향 설정 의견 수렴
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 학령인구 감소와 인공지능(AI) 확산으로 교육환경이 빠르게 바뀌는 가운데 경남교육의 전현직 수장이 한자리에 앉아 대응 방향을 논의했다.
경남도교육청은 권순기 교육감과 고영진 전 교육감이 1일 교육감 집무실에서 만나 경남교육 주요 현안과 중장기 발전 방향을 논의했다고 밝혔다.
고 전 교육감은 제13·15대 경남도교육감을 지냈다.
두 사람은 기초학력과 교육력 향상, 교육복지 강화, 지역 연계 교육, AI 시대 미래교육 등을 주제로 의견을 나눴다.
특히 학령인구 감소와 지역소멸 위기, 디지털 전환에 대응하려면 교육정책의 지속적인 혁신이 필요하다는 데 인식을 같이했다고 도교육청은 설명했다.
이날 회동에서는 그동안 추진한 경남교육 정책의 성과를 바탕으로 향후 교육정책의 방향을 설정하는 방안도 논의됐다.
고영진 전 교육감은 "교육의 중심에는 언제나 학생이 있어야 한다"며 "학령인구 감소와 AI 시대에 대응하려면 학생의 기초학습을 충실히 지원하고 미래역량을 키우는 교육이 중요하다"고 말했다.
권순기 교육감은 "새로운 변화에 대응하는 동시에 축적된 경험과 지혜를 교육 자산으로 활용해야 한다"며 "교육 원로와 현장의 의견을 듣고 정책에 반영하겠다"고 말했다.
도교육청은 앞으로 교직원과 학부모, 지역사회 등 교육공동체의 의견을 수렴해 교육정책에 반영할 계획이다.
news2349@newspim.com