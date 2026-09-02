서울물재생시설공단, 물재생센터 악취 정밀진단…인근 시설까지 조사

AI 핵심 요약beta
- 서울물재생시설공단이 2일 악취 정밀진단 계획을 발표했다
- 지정악취 22종에 비지정 7종을 더해 29종을 측정한다
- 서남센터 인근 시설까지 조사해 원인별 개선에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비지정 물질 추가 분석
주민 협의 투명한 공유
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울물재생시설공단은 물재생센터의 악취 문제 해결을 위한 정밀진단 계획을 2일 발표했다. 공단은 법정 지정악취물질뿐만 아니라 비지정 악취원인물질까지 측정하고, 인근 시설도 조사 범위에 추가해 주민들이 체감할 수 있는 악취 관리 방안을 마련할 예정이다.
악취기술진단은 '악취방지법'에 따라 5년마다 진행하는 의무 진단으로, 공단은 이번 진단을 통해 악취배출시설과 탈취시설 등 전체 방지시설을 점검, 실효성 있는 악취 저감 방안을 도출할 계획이라고 덧붙였다.
진단에서는 악취 원인을 세밀하게 조사하기 위해 측정 항목을 29종으로 늘린다. 기존의 지정악취물질 22종에 비지정 악취원인물질 7종을 추가 분석한다. 추가로 측정될 물질은 주민들이 불쾌감을 느낄 수 있는 요소로, 공단은 법적 기준 이내의 악취도 적극 개선할 예정이다.
조사 범위는 물재생센터를 넘어 인근 시설까지 넓힌다. 올해는 서남물재생센터 인근 강서구 자원순환센터도 포함된다. 이로써 공단은 물재생센터와 주변 시설의 상관관계를 분석해 정확한 악취 발생원을 규명한다는 계획이다.
측정 결과 외부 시설이 악취의 주원인으로 드러날 경우, 관련 기관에 개선 조치를 요청하고, 공단 시설의 원인이 확인되면 자체 개선을 추진하는 등 맞춤형 대응에 나선다.
확대 측정은 강서구청과 주민협의회, 유관기관과의 긴밀한 협조 아래 진행된다. 공단은 자원순환센터 측정에 대한 동의를 이미 확보했으며, 결과는 주민협의회와 투명하게 공유하고 필요한 개선 방안을 적극 추진할 방침이다.
측정은 악취가 집중되는 7월부터 9월까지 두 차례에 걸쳐 시행된다. 공단은 결과를 바탕으로 악취 발생 원인과 시설 특성을 분석해 필요한 조치를 차질 없이 이행할 계획이다.
한편 공단은 평상시에도 분기별로 부지경계 악취를 측정해 홈페이지에 결과를 공개하는 등 악취 관리를 강화하고 있다. 전담 인력을 배치해 탈취시설의 유지관리를 일별, 주별, 월별로 진행하며, 민원 발생 시 주민과 함께 직접 악취 발생 지역을 점검 중이다.
김재웅 공단 물재생운영본부장은 "악취는 법적 기준만으로 주민들이 느끼는 불편을 모두 설명하기 어렵다"며 "진단을 통해 원인을 정확히 조사하고, 개선 사항을 신속히 추진해 쾌적한 생활환경을 만들겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com