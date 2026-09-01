동해시, '동해소금길 제1코스 트레킹' 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 9일부터 동해소금길 트레킹을 운영한다.
- 북평장터 소금길을 생태·역사 탐방로로 꾸몄다.
- 주막터 체험과 주민해설사 동행으로 8회 진행한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 북평장터에서 소금을 지고 백두대간을 넘어 정선 임계 등 영서지역으로 향하던 옛길이 올가을 생태와 역사 트레킹길로 관광객을 맞이할 예정이다.
1일 동해문화관광재단에 따르면 문화체육관광부의 '생태녹색관광 활성화' 사업의 일환으로 오는 9일부터 11월까지 총 8회에 걸쳐 '동해소금길 제1코스 트레킹 프로그램'을 운영하기로 했다.
'동해소금길'은 북평장터에서 구매한 소금을 정선 임계장터 등 영서지역으로 운반하던 옛 교역로에 기반을 두고 있다.
소금을 지고 백두대간을 넘던 보부상과 지게꾼의 삶이 깃든 이 길은 현재 동해의 자연과 고대의 이야기를 함께 만나는 생태와 문화 탐방로로 주목받고 있다.
이번 트레킹은 신흥마을을 출발해 용소폭포와 옛 주막터, 이끼쉼터를 거쳐 돌아오는 약 3시간 왕복 코스다. 주민해설사가 동행해 소금길에 대한 이야기를 들려주며 보부상들이 쉬어가던 주막터에서는 전통 간식과 음료를 즐기는 체험도 진행할 예정이다.
앞서 동해소금길 프로그램에는 총 21회에 545명이 참여했으며 재단은 참가자 의견을 반영해 이번에는 탐방 구간을 이끼쉼터까지 연장해 가을철 자연경관과 소금길의 정취를 더욱 깊게 느낄 수 있도록 했다.
참여를 희망하는 사람은 동해소금길 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 세부 일정도 홈페이지에서 확인 가능하다.
정연수 대표는 "동해소금길은 단순한 걷기길을 넘어 선조들의 삶과 이야기가 배어 있는 길"이라며 "가을 자연 속에서 소금길의 역사와 정취를 함께 느끼기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com