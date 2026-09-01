전주시의회-하남시의회, 전통시장 활성화 정책 '교류'

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 1일 하남시의회와 전통시장 활성화 간담회를 했다.
- 전주한옥마을 연계 관광시장과 청년몰 사례를 공유했다.
- 양 의회는 조례·예산 지원 등 협력 방안을 논의했다.
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남부시장 야시장·백년시장 등 상권 활성화 성과와 의회 지원방안 논의
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회는 전통시장 활성화 우수사례를 공유하고 지역상권 발전을 위한 지방의회 간 정책 교류와 협력 강화에 나섰다고 1일 밝혔다.
전주시의회는 이날 전주지역 전통시장과 지역상권 활성화 사례를 벤치마킹하기 위해 전주를 방문한 하남시의회 전통시장·상점가 육성 및 활성방안 연구회와 간담회를 갖고 협력 방안을 논의했다.
이번 방문에는 정혜영 대표의원을 비롯한 하남시의회 의원 5명 등 관계자 10명이 참석해 전주시 전통시장 활성화 현장을 살펴보고 하남시 적용 가능성을 모색했다.
전주시의회는 방문단에 전주한옥마을, 풍남문 등 주변 관광자원과 연계한 관광시장 조성 사례와 유휴공간을 활용해 청년상인 창업과 새로운 소비층 유입을 이끈 '청년몰' 사례를 소개했다.
또 야간경제 활성화를 이끈 '남부시장 야시장' 운영과 '백년시장 발전 프로젝트' 등을 공유하며 지속가능한 전통시장 육성을 위한 민관 협력 사례를 설명했다.
양 의회는 간담회에서 전통시장 지원을 위한 조례 제·개정, 예산 및 재정 지원, 지원사업 종료 이후 상인조직의 자생력 확보 방안 등 지방의회 차원의 정책 지원과 의정활동 협력 방안을 논의했다.
정혜영 하남시의회 대표의원은 "따뜻하게 맞이해 주신 전주시의회에 감사드린다"며 "오늘 확인한 현장과 공유받은 경험을 면밀히 검토해 하남시 전통시장 활성화를 위한 실효성 있는 정책 대안을 마련하겠다"고 말했다.
최주만 전주시의회 의장은 "전주 남부시장은 관광자원 연계, 청년상인 육성, 야시장 운영, 백년시장 프로젝트까지 민과 관이 함께 만들어낸 전통시장 활성화의 선도적 모델"이라며 "이번 하남시의회 방문을 계기로 양 지자체와 의회가 지역경제 활성화를 위한 선진 정책을 지속적으로 공유하고 교류와 협력을 강화해 나가길 기대한다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com