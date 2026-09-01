경남항노화연구원, 창업성장기술개발사업 선정…발아땅콩 복합소재 개발

AI 핵심 요약beta
- 경남항노화연구원이 1일 발아땅콩 복합소재 개발 과제에 선정됐다.
- 우리정원·양산부산대병원이 발아땅콩오일·코르솔산 제품개발에 참여했다.
- 연구원은 선행연구를 바탕으로 상용화와 사업화를 추진한다.
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항노화 원료 부가가치 향상 목표
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 발아땅콩의 기능성 성분을 활용한 복합소재 개발이 경남 항노화 바이오산업의 새로운 성장축으로 떠오르고 있다.
재단법인 경남항노화연구원은 중소벤처기업부 2026년 창업성장기술개발사업(디딤돌)에 최종 선정돼 도내 항노화 바이오소재의 연구와 제품화 연계를 본격화한다고 1일 밝혔다.
이번 과제는 도내 기업 우리정원과 양산부산대학교병원이 참여해 발아땅콩오일과 코르솔산을 활용한 복합소재 기반 제품개발을 목표로 추진된다. 총사업비는 2억6600만 원이며 2026년 7월부터 2027년 12월까지 18개월간 연구가 진행된다.
경남항노화연구원은 이번 선정이 경남도의 정책 지원과 연구원의 현장 밀착형 실무 지원이 국가 단위 연구개발 과제 수주로 이어진 사례라는 점에서 의미를 부여했다. 도 차원의 기업 지원 정책이 선행연구, 국가 R&D, 제품화·사업화로 이어지는 단계적 지원 체계로 자리 잡고 있다는 것이다.
연구원은 앞서 2025년 항노화기업애로기술지원사업을 통해 우리정원과 공동 연구를 수행했다. 당시 땅콩 발아조건 확립, 발아땅콩오일 혼합유 배합비 설정, 성분 분석 등 소재 개발의 기초를 마련하는 선행연구를 진행해 이번 과제의 기반을 다졌다.
연구원은 이러한 선행연구와 현장 애로기술 해결 노력이 중소벤처기업부 디딤돌 과제 선정의 핵심적인 토대가 됐다고 설명했다. 도의 기업지원 체계가 기초 연구 단계부터 국가 R&D, 이후 제품 개발과 사업화로 이어지는 구조를 갖춰가고 있다는 점도 확인됐다.
향후 연구원은 기존 연구성과를 바탕으로 발아땅콩오일과 코르솔산 복합소재의 품질과 특성을 심층 분석하고 제조공정 표준화 등을 추진할 계획이다. 이를 통해 도내 항노화 원료의 부가가치를 높이고 상용화와 기업 활용 확대로 연결한다는 목표를 세웠다.
news2349@newspim.com