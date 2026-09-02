국내은행 부실채권비율 0.63%…2분기 신규 부실 7.2조

AI 핵심 요약beta
- 금감원이 2일 국내은행 부실채권비율 상승을 밝혔다.
- 6월 말 비율은 0.63%로 기업대출 부실이 늘었다.
- 대손충당금적립률은 142.9%로 전분기보다 낮아졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 국내은행의 부실채권비율이 2분기 연속 상승했다. 기업대출을 중심으로 신규 부실채권이 늘어난 가운데 부실채권 대비 대손충당금 적립 수준도 낮아졌다.
2일 금융감독원에 따르면 올해 6월 말 국내은행의 부실채권비율은 0.63%로 전분기 말(0.60%)보다 0.03%포인트(p) 상승했다. 지난해 같은 기간(0.59%)과 비교하면 0.04%p 높아졌다.
부실채권 규모는 18조9000억원으로 전분기 말 17조7000억원보다 1조2000억원 증가했다. 이 가운데 기업여신이 15조2000억원으로 대부분을 차지했고 가계여신 3조4000억원, 신용카드채권 3000억원 순이었다.
2분기 중 새로 발생한 부실채권은 7조2000억원으로 전분기 5조5000억원보다 1조7000억원 늘었다. 지난해 2분기(6조4000억원)와 비교해도 8000억원 증가했다.
기업여신 신규 부실이 증가세를 이끌었다. 기업여신 신규 부실채권은 5조7000억원으로 전분기보다 1조6000억원 증가했다. 대기업 부실이 8000억원에서 1조2000억원으로 4000억원 늘었고, 중소기업은 3조3000억원에서 4조5000억원으로 1조2000억원 증가했다. 가계여신 신규 부실은 1조4000억원으로 전분기보다 1000억원 늘었다.
같은 기간 은행들이 정리한 부실채권은 6조1000억원으로 전분기보다 1조7000억원 증가했다. 대손상각 1조4000억원과 매각 2조5000억원 등 상·매각 규모가 3조9000억원이었으며 담보처분을 통한 여신회수 1조2000억원, 여신 정상화 8000억원 등이 뒤를 이었다.
부문별로 보면 기업여신 부실채권비율은 0.77%로 전분기보다 0.03%p 상승했다. 대기업은 0.53%, 중소기업은 0.92%로 각각 0.03%p, 0.04%p 올랐다. 특히 중소법인 부실채권비율은 1.08%로 전분기보다 0.05%p 상승했고 개인사업자는 0.67%로 0.01%p 높아졌다.
가계여신 부실채권비율은 0.33%로 전분기 대비 0.01%p 상승했다. 주택담보대출은 0.22%로 전분기 수준을 유지한 반면 기타 신용대출 등은 0.67%로 0.01%p 올랐다. 신용카드채권 부실채권비율도 1.88%로 전분기보다 0.06%p 상승했다.
부실채권 증가로 대손충당금 적립 수준은 낮아졌다. 6월 말 대손충당금 잔액은 26조9000억원으로 전분기보다 2000억원 늘었지만 대손충당금적립률은 142.9%로 전분기 150.4%보다 7.5%p 하락했다. 지난해 같은 기간(165.5%)과 비교하면 22.6%p 낮은 수준이다.
금감원은 현재 부실채권비율이 코로나19 이전 10년 평균인 1.49%를 크게 밑돌고 있고 은행권의 수익성과 자본비율 등 손실흡수능력을 감안하면 전반적인 건전성 수준은 양호하다고 평가했다. 다만 일부 취약부문을 중심으로 부실채권비율 상승세가 이어지고 있는 만큼 중동 상황 장기화와 국내외 금리 상승 가능성 등에 대비해 선제적인 건전성 관리가 필요하다고 진단했다.
금감원은 향후 은행권 건전성 현황을 지속적으로 모니터링하고 적극적인 부실채권 상·매각과 손실흡수능력 확충을 유도할 방침이다.
romeok@newspim.com