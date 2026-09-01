[프로야구] 39홈런' KIA 김도영·'ERA 1위' 두산 곽빈, 8월 월간 MVP 경쟁

AI 핵심 요약beta
- KBO가 1일 8월 월간 MVP 후보 8명을 발표했다.
- 곽빈·김도영·레이예스 등 투타 활약이 돋보였다.
- 월간 MVP는 팬 투표와 기자단 투표로 정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 폭염 속에서도 뜨거운 활약을 펼친 8명의 선수가 2026 신한 SOL KBO리그 8월 월간 최우수선수(MVP)를 놓고 경쟁한다.
한국야구위원회(KBO)는 1일 8월 월간 MVP 후보로 투수 페드로 아빌라(SSG), 크리스 페덱(삼성), 곽빈, 최민석(이상 두산)과 야수 구자욱(삼성), 빅터 레이예스(롯데), 김도영(KIA), 서건창(키움) 등 8명을 선정했다고 밝혔다.
투수 중에서는 곽빈의 활약이 돋보였다. 곽빈은 8월 5경기에 등판해 2승 1패, 평균자책점 1.41을 기록했다. 32이닝과 41탈삼진은 모두 월간 1위다. 시즌 전체에서도 평균자책점 2.36, 169탈삼진으로 두 부문 1위를 달리며 투수 3관왕까지 바라보고 있다.
팀 동료 최민석은 8월 선발 등판한 4경기에서 모두 승리를 챙겨 월간 다승 단독 1위에 올랐다. 시즌 13승으로 다승 부문에서도 단독 선두를 달리고 있다.
외국인 투수들도 만만치 않다. 삼성 페덱은 4경기에서 2승 1패, 평균자책점 1.00을 기록했다. 지난달 23일 NC전에서는 KBO리그 데뷔 후 최다인 8이닝을 책임지며 1실점으로 막았다. SSG 아빌라도 5경기 31이닝을 소화하며 2승 1패, 평균자책점 1.74, 35탈삼진으로 호투했다.
타자 부문에서는 김도영의 장타력이 빛났다. 김도영은 8월 6홈런으로 공동 1위에 올랐고 16득점과 장타율 0.714에서는 단독 1위를 차지했다. 지난달 26일 롯데전에서 시즌 39호포를 터뜨려 2024년 작성한 자신의 한 시즌 최다 홈런(38개) 기록까지 넘어섰다. 국내 타자로는 2018년 이후 8년 만에 40홈런도 눈앞에 뒀다.
레이예스는 15경기에서 타율 0.435, 27안타를 기록하며 월간 타율 1위를 차지했다. 시즌 전체에서도 타율 0.362와 163안타로 두 부문 선두에 올라 첫 타격왕과 3년 연속 최다안타 1위에 도전한다.
구자욱은 타율 0.403, 25안타, 4홈런, 17타점에 출루율 0.519를 기록했다. 타율 3위와 출루율 1위에 이름을 올렸다. 6년 만에 키움으로 돌아온 서건창도 20경기에서 타율 0.387과 월간 최다 29안타를 기록하며 생애 첫 월간 MVP를 노린다.
월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산해 결정한다. 팬 투표는 1일 오전 10시부터 6일 자정까지 신한은행 모바일 애플리케이션 '슈퍼 SOL'에서 진행된다. 수상자에게는 상금 300만원과 기념 트로피가 주어진다.
wcn05002@newspim.com