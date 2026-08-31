[프로야구] 두산, 유니폼 증정 '리미티두 시리즈' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 두산베어스가 9월 9일 특별 유니폼 증정행사를 열었다.
- 잠실 3연전 입장 관중 전원에게 한 벌씩 준다.
- 1995년 기념 유니폼과 스페셜 요금제를 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로야구 두산베어스가 특별 유니폼을 증정하는 이벤트를 연다.
두산 베어스가 9월 9일 SSG랜더스, 10일 키움히어로즈, 12일 NC다이노스와 잠실야구장에서 열리는 정규시즌 맞대결에서 '리미티두 시리즈(LIMITED-DOO Series)' 이벤트를 진행한다.
리미티두 시리즈를 맞아 입장 관중 전원에게 1∙3루 내∙외야 출입구에서 리미티두 특별 에디션 '1995 써머 프리즈 패션 유니폼'을 증정한다. 유니폼은 입장권 매수와 관계없이 1인당 1벌씩 증정한다.
이번 특별 에디션 유니폼은 시원한 푸른색 컬러와 눈꽃 패턴을 적용해 시각적인 청량감을 극대화했다. 유니폼 앞면에는 베어스 로고가 자리 잡고 있으며, 뒷면에는 구단의 역사적인 우승 연도인 1995년을 기념하는 등번호 '95'가 새겨져 팬들의 자부심을 한층 더한다.
한편, 이번 리미티두 시리즈가 진행되는 3연전 기간에는 스페셜 요금제를 적용한다. 자세한 내용은 두산베어스 공식 홈페이지와 소셜미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com