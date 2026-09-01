경기도,소·염소 47만 마리 대상 구제역 백신 예방접종 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 1일부터 소·염소 백신접종을 시작했다.
- 도내 47만 마리 대상, 14일까지 일제접종한다.
- 항체검사로 이행 확인하고 재발 방지에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 구제역 발생 차단과 가축 면역력 강화를 위해 1일부터 도내 소와 염소를 대상으로 하반기 구제역 백신 일제접종에 나선다고 1일 밝혔다.
경기도에 따르면 이번 접종 대상은 소 6988농가 42만2807마리, 염소 1280농가 4만6778마리 등 약 47만 마리다. 접종은 9월 1일부터 14일까지 진행되며 수의사의 접종 지원이 필요한 소규모 농가는 9월 30일까지 접종을 실시한다.
구제역은 소·돼지·염소 등 발굽이 둘로 갈라진 동물에서 발생하는 전염성이 매우 강한 가축전염병으로 경기도는 매년 3월과 9월 소와 염소를 대상으로 정기 백신접종을 실시하고 있다.
이번 일제접종에는 O형과 A형 구제역을 동시에 예방할 수 있는 O+A형 혼합백신을 접종한다. 소 50마리 미만, 염소 300마리 미만을 사육하는 농가는 수의사와 염소 포획 전문인력 등의 지원을 받아 접종하고 그 이상 규모의 농가는 자가접종을 실시한다.
도는 백신접종 완료 후 항체검사를 통해 농가별 접종 이행 여부와 면역수준을 확인할 계획이다. 아울러 축산물 이력관리시스템의 접종 이력을 활용해 누락 또는 유예 개체를 점검하고 추가접종 등 사후관리도 강화한다는 방침이다.
경기도는 앞서 올해 2월 고양시에서 구제역이 발생하자 발생지역과 인근지역을 대상으로 긴급 백신접종과 집중소독 등 방역조치를 시행한 바 있다.
이은경 경기도 동물방역위생과장은 "구제역은 백신을 빠짐없이 제때 접종하는 것이 가장 중요한 예방법"이라며 "정해진 기간 내 접종을 완료해달라"고 말했다. 이어 "이번 하반기 일제접종을 통해 도내 우제류의 면역수준을 높이고 구제역 재발 방지에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com