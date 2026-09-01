보로노이, WCLC 2026서 VRN11·VRN10 연구 6건 공개

AI 핵심 요약beta
- 보로노이가 1일 WCLC 2026서 VRN11·VRN10 데이터를 공개했다
- VRN11은 EGFR 변이 폐암 대상로 임상을 호주 등서 진행했다
- VRN10은 HER2 변이 고형암 대상로 초기 임상서 활성을 확인했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 보로노이는 이달 12일부터 15일까지 코엑스에서 열리는 '2026 세계폐암학회(WCLC 2026)'에서 핵심 파이프라인인 VRN11과 VRN10의 최신 연구 데이터를 공개한다고 1일 밝혔다.
이번 학회에서는 VRN11 관련 연구 4건과 VRN10 관련 연구 2건 등 총 6건의 임상·전임상 데이터가 발표된다.
WCLC 2026 의장인 안명주 교수가 VRN11 임상 데이터를 Mini Oral 세션에서 발표한다. 이와 함께 VRN11 관련 포스터 3건과 VRN10 관련 포스터 2건 등 총 5건의 포스터 발표가 진행될 예정이다.
VRN11은 상피세포성장인자수용체(EGFR) 변이 비소세포폐암을 대상으로 개발 중인 표적치료제다. 현재 기존 EGFR 표적치료제 투여 후 질병이 진행된 환자와 치료 경험이 없는 환자를 대상으로 호주, 홍콩, 싱가포르 등에서 임상을 진행하고 있다.
보로노이는 기존 EGFR 표적치료제의 내성 기전 가운데 하나인 EGFR C797S 변이를 포함해 다양한 EGFR 변이를 대상으로 VRN11을 개발하고 있다. 회사는 이를 통해 새로운 치료 선택지를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
VRN10은 사람상피세포성장인자수용체2(HER2) 변이를 포함한 HER2 유발 고형암을 대상으로 개발 중인 표적치료제다. 현재 임상 1a상을 진행하고 있다.
회사 측은 HER2 변이 고형암 환자를 대상으로 한 초기 임상에서 항종양 활성을 확인했다고 설명했다.
김대권 보로노이 연구부문 대표이사는 "WCLC에서 핵심 파이프라인에 대한 연구 6건이 발표되는 것은 의미가 크다"며 "특히 WCLC 의장인 안명주 교수가 VRN11 임상 데이터를 Mini Oral 세션에서 직접 발표하는 만큼 글로벌 의료진과 연구자들에게 VRN11의 임상 개발 성과를 알리는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com