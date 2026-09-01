신한투자증권, 일반법인 대상 '신한 Premier 발행어음' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 1일 일반법인용 발행어음을 출시했다.
- 3개월~1년 만기 상품에 연 2.90~3.85%를 적용했다.
- 9월 중 1400억원 발행해 기업금융에 활용한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 기존 개인 고객 중심으로 제공해 온 '신한 Premier 발행어음'을 일반법인 고객까지 확대해 법인 전용 상품을 출시한다고 1일 밝혔다.
'신한 Premier 발행어음'은 신한투자증권이 직접 발행하는 1년 이내 만기의 어음으로, 약정한 기간과 수익률에 따라 만기 시 원리금을 지급하는 상품이다.
이번에 선보이는 일반법인용 발행어음은 기업의 단기 여유자금 운용 수요를 고려해 약정형 3개월~1년 만기 상품으로 구성했다.
약정 기간에 따라 세전 연 2.90~3.85%의 금리가 적용된다. 최소 가입금액은 100만원이며 최대 50억원까지 가입할 수 있다. 신한투자증권은 9월 중 총 1400억원 규모로 발행할 예정이다.
신한투자증권은 신한금융그룹의 생산적 금융 추진 방향에 맞춰 발행어음을 통해 조달한 자금을 기업금융과 모험자본 투자에 활용하고 있다. 그룹 네트워크와 투자 역량을 기반으로 중견·중소기업과 벤처기업 지원도 확대하고 있다.
권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "금융시장 환경 변화에 따라 법인 고객의 자금 운용 수요도 다양해지고 있다"며 "법인 고객이 시장 상황과 자금 운용 목적에 맞춰 활용할 수 있는 상품과 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
모든 금융상품은 투자 성과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
dconnect@newspim.com