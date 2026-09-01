대신증권, MTS 앱알림 수신동의 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 1일 MTS 앱알림 수신동의 이벤트를 시작했다.
- 11일까지 동의 고객은 CU 상품권과 경품 추첨에 참여했다.
- 경품은 10월 19일 지급하며 당첨자를 발표할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 오는 11일까지 개인 고객을 대상으로 모바일트레이딩시스템(MTS) '앱알림 수신동의 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.
이벤트는 대신증권 홈트레이딩시스템(HTS)과 MTS인 사이보스·크레온, 홈페이지에서 이벤트·혜택 관련 앱알림과 문자메시지(SMS) 수신에 모두 동의하면 별도 신청 없이 자동으로 참여할 수 있다.
참여 고객 가운데 선착순 2만명에게는 CU 모바일상품권 2000원권을 지급한다. 전체 참여 고객 중 10명을 추첨해 무신사 머니 상품권 10만원권도 증정한다.
경품을 받으려면 앱알림 수신동의를 오는 10월 11일까지 유지해야 한다. 경품 지급과 당첨자 발표는 10월 19일 진행할 예정이다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "앱알림 서비스를 활용하면 투자 정보와 이벤트 등 고객에게 필요한 정보를 보다 신속하게 확인할 수 있다"며 "앞으로도 고객의 모바일 이용 편의성을 높일 수 있는 알림 서비스를 개선해 나가겠다"고 말했다.
대신증권 MTS에서는 투자정보 알림 설정을 통해 국내외 시황 요약과 산업·종목 정보, 주요 증시 일정 등 투자 콘텐츠를 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com