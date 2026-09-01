대전교육청, 특수교육 방과후활동비 '전자카드'로 일원화

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 내년 1월 특수교육 방과후비를 전자카드로 바꿨다.
- 학부모 서류 제출이 줄고 결제·이용 내역 전산 관리가 가능해졌다.
- 시교육청은 투명성·효율성 높여 안정적 지원체계를 구축하겠다 했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 지역 특수교육대상학생 방과후활동비 지원 방식이 전자카드로 일원화된다.
대전시교육청은 내년 1월부터 특수교육대상학생 방과후활동비를 전면 전자카드 방식으로 지원한다고 1일 밝혔다.
기존에는 학부모가 방과후활동 이용기관에서 발급받은 증빙서류를 매월 학교에 제출하면 학교에서 이를 확인한 뒤 지원금을 계좌이체 방식으로 지급해 왔다.
시교육청은 제도 전환에 따른 현장 혼선을 줄이기 위해 지난 1월 전자카드 방식을 도입한 뒤 기존 계좌이체 방식과 병행해 운영하고 있다.
현재 전자카드는 1134개 가맹점에서 특수교육대상학생 3060명이 이용하고 있다.
전자카드 도입으로 학부모의 지원금 청구와 증빙서류 제출 절차가 간소화됐으며, 결제와 이용 내역도 전산으로 관리할 수 있게 됐다. 이에 따라 지원금 집행의 투명성과 행정 효율성도 높아졌다.
시교육청은 전자카드 방식 전면 시행을 통해 더욱 안정적이고 체계적인 지원체계를 구축해 나갈 방침이다.
오석진 교육감은 "특수교육 방과후활동비 전자카드 전면 시행으로 학부모의 이용 편의와 행정 효율성이 함께 높아질 것으로 기대한다"며 "특수교육대상학생들이 방과후 교육활동에 더욱 편리하게 참여할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com