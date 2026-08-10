대전교육청 "특수학교 방과후·돌봄인력 인권 감수성 강화"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 10일 특수학교 돌봄인력 연수를 했다.
- 장애학생 인권 보호와 실무 대응 교육을 진행했다.
- 현장 요구 반영해 돌봄 환경 개선에 힘쓴다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 특수학교 방과후·돌봄인력의 전문성과 인권 감수성 강화를 통해 장애학생을 존중하는 돌봄 환경 조성에 힘쓰고 있다.
10일 시교육청에 따르면 이날 대전특수교육원에서 특수학교 방과후 및 돌봄교실 강사와 자원봉사자를 대상으로 역량 강화 연수를 진행했다.
이날 연수는 특수학교 맞춤형 및 교내 방과후 프로그램 참여 인력이 지속해서 증가함에 따라 정규수업 이후 장애학생을 가까이에서 지원하는 인력의 실무 역량을 높이고 학생 개개인의 특성을 존중하는 돌봄 환경을 조성하기 위해 마련했다.
특히 지난 6월 진행한 특수학교 돌봄 현장점검 결과를 바탕으로 현장에서 필요한 내용을 중심으로 연수 프로그램을 진행했다.
학생 지원 사례를 공유하고 장애학생의 인권 보호와 돌봄 과정에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 실무 대응 능력을 높이는 데 중점을 뒀다.
특히 지난 6월 진행된 특수학교 돌봄 현장점검 결과를 바탕으로 학생 지원 사례 공유, 인권 보호 강화, 실무 중심 교육 등 현장의 요구를 적극 반영해 구성했다.
연수는 한선영 늘봄지원실장이 강사로 나서 특수교육대상학생에 대한 장애 이해와 인권 보호, 의사소통 방법, 방과후·돌봄교실에서 발생할 수 있는 상황별 대처 방법, 장애학생 지원 방안 등을 교육했다.
시교육청은 이번 연수를 통해 방과후·돌봄 인력이 현장에 즉시 적용 가능한 실무 역량을 갖추고 장애학생을 보다 깊이 이해하고 존중하는 지원자 역할을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기대하고 있다.
어용화 유아특수교육과장은 "학교 현장의 요구를 지속해서 모니터링해 청렴하고 공정한 교육여건을 개선하고 방과후·돌봄의 질을 높이겠다"며 "앞으로도 돌봄 인력이 안심하고 장애학생을 지도할 수 있는 특수교육 여건 마련을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com