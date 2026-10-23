첼리스트 박송이 교수, 도도 첼로 오케스트라와 봉사 연주

AI 핵심 요약beta
- 박송이 교수와 도도 첼로 오케스트라가 23일 봉사 연주를 진행했다.
- 치료와 간병에 지친 환자와 보호자에게 첼로 음악으로 위로를 전했다.
- 박 교수와 오케스트라는 의료기관과 지역사회 봉사를 이어갈 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 첼리스트 박송이 교수와 도도 첼로 오케스트라가 봉사 연주를 진행했다. 이번 공연은 치료와 간병으로 지친 이들에게 휴식과 위로를 전하고 환자들의 쾌유를 기원하기 위해 마련됐다.
이날 박송이 교수와 단원들은 쇼스타코비치의 '왈츠'와 '리릭 왈츠', '섬집아기', '베사메 무초', 영화 '사운드 오브 뮤직'의 '에델바이스'와 '도레미 송' 등 다양한 곡을 첼로 앙상블로 연주했다. 첼로의 음색이 병원 로비를 채우며 관객들에게 음악을 통한 휴식 시간을 선사했다.
공연을 관람한 한 환자 보호자는 "치료와 간병으로 지쳐 있던 차에 마음을 어루만져 주는 듯한 첼로 연주를 들으며 위로와 용기를 얻었다"고 전했다.
박송이 교수는 "음악이 가진 힘은 사람의 마음을 치유하고 하나로 묶어주는 데 있다고 생각한다"며 "병마와 싸우는 환우분들과 의료진분들께 희망과 위로의 시간이 되었기를 바라며, 앞으로도 도도 첼로 오케스트라와 함께 음악 봉사 행보를 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.
박송이 교수와 도도 첼로 오케스트라는 앞으로도 지역사회와 의료기관을 찾아 음악을 나누는 봉사 연주를 이어갈 계획이다.
whitss@newspim.com