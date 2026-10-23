깨끗한나라, 1~2인 가구 위한 6롤 '핏 화장지' 출시

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 깨끗한나라는 1~2인 가구의 소비주기와 주거 공간에 맞춘 소용량 화장지 '깨끗한나라 핏 화장지'를 새롭게 선보인다고 23일 밝혔다.
깨끗한나라는 1~2인 소비 변화에 맞춰 '깨끗한나라 핏 화장지'를 27m 6롤의 소용량으로 구성했다. 30롤 등 대용량 제품은 보관 공간을 크게 차지하는 반면, 핏 화장지는 1~2인 가구의 사용 패턴을 고려한 6롤 구성으로 원룸·오피스텔 등 소형 주거 공간에서도 효율적으로 보관할 수 있도록 했다.
소용량 구성에도 제품의 기본 품질은 그대로 유지했다. '깨끗한나라 핏 화장지'는 100% 천연펄프와 3겹 구조를 적용해 부드러운 사용감을 제공한다. 매일 사용하는 생활필수품인 만큼 용량은 효율적으로 구성하면서도 화장지 본연의 품질과 사용감을 유지하는 데 중점을 뒀다.
깨끗한나라 관계자는 "1인 가구 증가와 맞춤형 소비 확산 추세에 맞춰 생활 공간과 사용량에 맞는 용량과 포장을 적용한 '깨끗한나라 핏 화장지'를 선보였다"고 말했다.
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