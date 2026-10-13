깨끗한나라 '깨끗한화장지', 소비자원 품질비교 평가 우수

AI 핵심 요약beta
- 깨끗한나라는 13일 깨끗한화장지가 우수 평가를 받았다고 밝혔다
- 깨끗한화장지는 파열강도와 화장지 가루 발생에서 모두 우수했다
- 일반 화장지 8개 중 두 항목 모두 우수한 제품은 유일했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 깨끗한나라는 '깨끗한화장지'가 한국소비자원이 지난 8일 발표한 '화장실용 화장지 품질비교 시험평가'에서 파열강도와 화장지 가루 발생 정도 모두 우수 평가를 받았다고 13일 밝혔다.
특히 일반 화장지 군 8개 제품 가운데 두 항목에서 모두 우수 평가를 받은 제품은 '깨끗한화장지'가 유일했다.
이번 시험은 한국소비자원이 소비자가 주로 사용하는 8개 브랜드, 총 11개 제품(일반 화장지 8개, 비데 겸용 3개)을 대상으로 품질과 안전성 등을 비교한 것이다.
'깨끗한화장지'는 화장지가 쉽게 찢어지거나 구멍 등이 생기지 않는 정도를 평가하는 파열강도에서 상대적으로 우수한 평가를 받았다. 파열강도에서 우수 평가를 받은 제품은 전체 11개 가운데 4개에 불과해 제품의 기본적인 내구성 측면에서 경쟁력을 보였다.
깨끗한나라 관계자는 "이번 한국소비자원 품질비교시험을 통해 '깨끗한화장지'의 주요 품질 항목에 대한 객관적인 평가 결과를 확인할 수 있어 의미가 있다"며 "앞으로도 소비자가 일상에서 안심하고 사용할 수 있는 제품을 선보일 수 있도록 품질 관리와 제품 경쟁력 강화에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
tack@newspim.com